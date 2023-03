Médicos del hospital El Carmen de Maipú denuncian acoso, vulneración de derechos de pacientes, suspensión de horas y destitución de jefaturas

Una delicada situación de acoso laboral, vulneración de derechos de los pacientes, suspensión de horas sin aviso y la destitución de jefaturas injustificadamente, es lo que ha denunciado en las últimas horas el Capítulo Médico del hospital El Carmen, de Maipú, en la región Metropolitana.

En concreto, son dos los puntos en los que se sustenta la denuncia de los funcionarios: primero, la implementación del programa Digera-Minsal (división de Gestión de la Red Asistencial – ministerio de Salud); y segundo, la gestión de Enrique Fisher, subdirector de la Gestión Asistencial del hospital.

Sobre el programa, el Capítulo Médico del centro asistencial señaló en un comunicado que el “objetivo es mejorar la gestión”, pero “que su implementación no ha sido conducida de manera correcta, tanto por la Subdirección de Gestión Asistencial del Hospital como por la autoridad ministerial, generando una sensación generalizada de temor en la práctica clínica, asociada -entre otras- a altas no consensuadas y sin el criterio médico correspondiente”. En particular, en aquellos internados de la Unidad de Pacientes Críticos.

“Se nos ha informado de gran cantidad de personas que pasa visita de ‘alta’, en una dinámica masiva que nos parece una falta de respeto, que vulnera el derecho de ‘resguardo a la ficha clínica’ de los pacientes, con intervención de personal no médico en las decisiones de alta. En estas instancias, los residentes y algunos jefes de servicio se ven obligados por el ministerio a otorgar un ‘número’ de altas por día, sin revisar la situación clínica real de los pacientes. Si estos números-meta no se cumplen, reciben respuestas en tonos amenazantes, sintiendo que peligra su puesto de trabajo, según nos han manifestado, generando ambientes enrarecidos y de acoso laboral”, profundizaron.

En cuanto a la gestión de Fisher, apuntaron a los antecedentes de “malas prácticas” en el servicio público, en concreto, en su rol como director subrogante del hospital San José: “Acusamos que la falta de liderazgo y la incapacidad de conversar con quien piensa distinto y llegar a acuerdos, la denostación de los pares, múltiples denuncias de malos tratos, mal ambiente laboral y la incertidumbre generalizada deben detenerse, por lo que solicitamos la remoción del Dr. Enrique Fisher como subrogante del cargo de subdirector de Gestión Asistencial”.

Tales denuncias han derivado en tres denuncias formales por relaciones laborales del hospital y dos médicos con licencia médica por situaciones de maltrato laboral, entregadas por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).