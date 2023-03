Cuñado de ministro Jackson denuncia amenazas de muerte tras renuncia al MOP

Este jueves, el cuñado del ministro Jackson, el periodista, Vicente Gutiérrez, denunció haber recibido amenazas de muerte que ha recibido tras su renuncia al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Esto, luego de que Gutiérrez renunciara al cargo en la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) después de recibir una serie de críticas por su parentesco con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, según consignó 24 Horas.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista aseguró que “nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales”. Y detalló que “ningún familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”.

Asimismo, Gutiérrez denunció haber recibido amenazas de muerte por WhatsApp. “También han creado tweets falsos sexualizando incestuosamente a mi hermana“, declaró respecto a Camila Gutiérrez, pareja del ministro Jackson.

“Nunca había enfrentado este nivel de odio y violencia y no me siento capaz de seguir enfrentándolo“, manifestó en su publicación de la red social. También, comunicó que su renuncia al cargo le permitirá “estar más tranquilo y que se detengan estos mensajes de odio”.