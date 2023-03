Apuestas online: SII advierte “fiscalización de fondos” a quienes no declaren ganancias en Operación Renta 2023

A días de que comience la Operación Renta 2023 el 1 de abril, este jueves, la subdirectora del Servicio de Impuestos Internos (SII), Carolina Saravia, en conversación con Ciudadano ADN, se refirió a la situación de las casas de apuestas online.

“Efectivamente, la semana antepasada nosotros publicamos una resolución, en consideración que la Superintendencia de Casinos (de Juegos) indica que estas actividades son ilícitas, nosotros no podemos inscribir a estas plataformas para el IVA a los servicios digitales”, comenzó explicando la ingeniera.

“Ahora, —continuó la subdirectora del SII— todos conocemos de la existencia de estas plataformas, son muy públicas y lo que no sabemos es quiénes están apostando, quiénes están ganando y esto, más allá de que sean plataformas extranjeras o chilenas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Ganancias por apuestas online

En esa línea, Carolina Saravia recalcó: “Si hubieran plataformas chilenas que estén en esta misma condición que las extranjeras, también son ilícitas, porque la Superintendencia de Casinos de Juego ha definido que hay un número bien pequeño de plataformas que tienen un mandato, o sea, por ley pueden funcionar”.

Debido a esto, expuso la autoridad del SII, “las personas que han tenido ganancias (por apuestas online), ellos han tenido incrementos de patrimonio, y el incremento de patrimonio es un ingreso que tiene que incorporarse la declaración de renta, pero no va a venir propuesto por el servicio”.

“Esto es lo mismo que tener rentas por arriendos. Nosotros no tenemos toda la información de las rentas que se perciben por arriendos., entonces, lo que nosotros le pedimos a las personas en esos casos, es incorpora esa renta”, complementó.

¿Qué pasará con las personas que no declaran ganancias?

Consultada sobre los casos donde no se incorpore una declaración de ganancias debido a apuestas online en la Operación Renta 2023, la encargada de este proceso apuntó: “Si la persona no incorpora esas rentas, y realiza inversiones: compra de un auto, inversión en fondos mutuos, esa información sí la dispone el servicio y, por lo tanto, en caso de que no haya complementado la renta, nosotros en proceso de fiscalización, vamos a llamarlos y preguntarles cuál es el origen de esos fondos”.