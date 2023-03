Influenza aviar: Sernapesca confirma primer caso en lobo marino en la región de Valparaíso

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la región de Valparaíso, confirmó el primer caso positivo para influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en un ejemplar de lobo marino común, tras tomar una muestra de un ejemplar en playa Carvallo la semana pasada, enviándola para análisis al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), quien la positividad.

Si bien en la zona ha habido un aumento de ejemplares de lobos marinos que han varado muertos, este es el primer caso confirmado que se puede muestrear.

Al respecto, la directora (s) de Sernapesca Valparaíso, Paula Alarcón, indicó que “con la confirmación de este primer caso positivo de influenza aviar en lobo marino en la región, se ha activado la estrategia de vigilancia activa para los varamientos de especies marinas, que significa un monitoreo reforzado para la aplicación de los procedimientos, activando las acciones regionales coordinadas en el marco de la mesa de gripe aviar de la cual formamos parte, lo que permite generar apoyos que permitan monitorear nuestro borde costero para la detección y tratamiento oportuno de los casos”.

“Como parte del monitoreo, se ha explorado de manera preventiva las pingüineras, actividad realizada en coordinación con los municipios correspondientes y los administradores de estas áreas protegidas en Isla de Cachagua en Zapallar e Islote Pájaro niño en Algarrobo, además de la Isla Santa Clara del Archipiélago de Juan Fernández que mantiene una población de Lobo Fino de Juan Fernández, importantes sitios de conservación que hasta el momento se mantienen saludables”, agregó.

26 casos

Desde Sernapesca reiteraron el llamado a las personas que están en el borde costero a no tocar, manipular o acercarse, debiendo mantener una distancia prudente y reportar al 800 320 032 o al 223451100 del SAG, en caso de que se detecte un ave o animal marino muerto o que presente signos como: decaimiento, tos, dificultades respiratorias o espasmos musculares. Esto incluye no trasladarlos, no devolverlos al mar ni enterrarlos en playas por cuenta propia.

De acuerdo al último reporte del 24 de marzo realizado por el servicio, actualmente hay 26 casos de animales marinos bajo nuestra tutela confirmados como positivos a influenza aviar en el país: 20 lobos marinos, cuatro pingüinos de Humboldt y dos chungungos, concentrándose la mayoría de los casos en la zona norte.