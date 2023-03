Día del Síndrome de Down: abuela acusa a colegio de discriminar a su nieta y afirma que sólo la reciben durante tres horas

Este martes 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, que la ONU creó para generar conciencia sobre esta condición cognitiva y generar políticas de inclusión, además de respetar los derechos de cada persona.

Una carta publicada en El Mercurio llamó la atención sobre este tema. Está firmada por Lucía Carvallo Arriagada, de 84 años, quien denuncia el actuar del colegio al que va su nieta, acusando discriminación. El título del texto es “una abuela triste”.

“Soy una abuela chilena de 84 años que siento, veo y vivo cómo en este país la inclusión para niños síndrome de Down, TEA y discapacitados, existe en el papel, pero no en la realidad, algo que hace sufrir mucho a los padres, familias y a los niños que sienten esta segregación”, dice parte de la misiva.

La denuncia de la abuela

Lucía tiene una nieta de siete años con síndrome de Down y es la única mujer entre cuatro hermanos hombres. Todo comenzó el año 2021, cuando fue inscrita en un colegio particular, “el cual dice ser inclusivo, es decir, que su profesorado es especialmente preparado, con fonoaudiología, terapia ocupacional y otro profesional ad hoc para la inclusión y trato con niños discapacitados”.

“Cuando ingresó al colegio fue recibida por cuatro horas, de 9:00 a 12:00 horas. El año 2022 la recibieron nuevamente como alumna, pero ya solo tres horas. Siento pena, y mi conclusión es que el colegio está errado en su actuar”, expone la mujer.

Luego, afirma que las condiciones en el establecimiento cambiaron para su nieta. “Este año 2023 informaron a sus padres que la recibirán solo por dos horas, es decir, de 9:00 a 11:00, y al ser retirada del colegio, pasa a quedarse en su casa”, señala Lucía.

“Siento que esta situación es profundamente discriminatoria hacia mi nieta, ya que con este horario no aprende nada ni se integra mejor al colegio”, añade la abuela. “Para los padres, que trabajan y no están en la casa, esta situación provoca un enorme problema y desorientación, ya que con esos horarios no les dan soluciones factibles, ya que mi nieta queda prácticamente sola hasta la llegada de sus padres y hermanos a las 14:00 horas”.

En esa línea, expresa: “Se está pagando un colegio que no es barato, por las características que dice tener, y que deje de lado a una personita y no la acoja con humanidad, eficiencia, cariño y amor… ¿Dónde está la inclusión?”.

Revisa aquí la carta completa: