Hermano de carabinero fallecido emplaza a Gabriel Boric: “Para ser Presidente de este país hay que ponerse bien los pantalones”

La familia del cabo 1° de Carabineros, Alex Salazar Rodríguez, quien murió durante esta jornada, emplazó duramente al Gobierno.

Su hermano declaró que, como familia, se encuentran “destruidos”. “Era mi único hermano, y ahora no lo tengo por culpa de una persona que, en vez de surgir, vino a matar y a destruir”, señaló.

En ello, el familiar del uniformado emplazó al Presidente de la República, Gabriel Boric, para que “se haga justicia real con esta persona que mató a mi hermano”.

“Él se comprometió a poner orden, pero hasta aquí no he visto eso, no sé dónde está el orden que prometiste. Para ser el Presidente de este país hay que ponerse bien los pantalones”, afirmó.

Asimismo, le solicitó al Mandatario “que le dé más autoridades a las policías, porque hemos visto que se le ha quitado cosas a los uniformados, y les da más beneficio a los delincuentes, y eso no lo puede negar“.

En esa línea, el hermano del cabo Alex Salazar Rodríguez emplazó también a las autoridades políticas para que “se cambien las leyes. Los políticos, en vez de reclamar cuando el general dice algo y lo llaman a La Moneda, llegan y nunca se ponen de acuerdo. Con sus ideales hablan y hablan, pero nunca se ponen de acuerdo“.

Finalmente, pidió al Ministerio Público que los fiscales “hagan bien el trabajo“.