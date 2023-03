Fiscal de Antofagasta asegura que extradición de Karen Rojo y su retorno al país “es solo cuestión de tiempo”

Cristian Aguilar, fiscal regional de Antofagasta, lideró las indagatorias que determinaron que la exalcaldesa de la capital regional, Karen Rojo, usó dineros estatales para financiar su campaña. Es decir, cometió fraude al fisco.

El lunes se conoció que la justicia de Róterdam, Países Bajos, lugar adonde se fugó Rojo, declaró admisible la solicitud de extradición hecha por la justicia chilena. Fue “el paso más relevante”, dijo la mañana de este martes Aguilar, en conversación de ADN Hoy. Luego profundizó:

“Una vez resuelto por la corte de Róterdam la extradición, declarada admisible, lo que resta es el posible recurso de apelación que pueda presentar su defensa dentro del plazo de 15 días”.

Los argumentos presentados por la defensa de la exedil fueron que “el delito de fraude al fisco, por el cual Karen Rojo fue encontrada culpable, y esa figura no se encontraba cubierta en el tratado internacional invocado por Chile. Esto es, la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Esa fue la argumentación principal de la defensa porque en un artículo de dicha Convención, que motiva la solicitud, que es el artículo 17, no se encontraba expresamente mencionado el fraude al fisco, lo que es efectivo”.

“Pero la defensa no considera que la misma norma establece que una serie de delitos que menciona expresamente y todos aquellos cometidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones que disponga dineros fiscales. Esa es la razón por la cual Cancillería responde a una petición de la Corte de Róterdam, previa a dictar la sentencia, en la que rechaza todos los argumentos de la defensa”, precisó el persecutor.

Así las cosas, el delito se encuentra cubierto por la Convención, “atendido a que la norma antes citada indica, incluyendo todos aquellos ilícitos en los que un funcionario público disponga de bienes fiscales, apropiándose de ellos. Eso hizo Karen Rojo, por lo que fue encontrada culpable”.

Ahora bien, ¿cuáles son los plazos para que regrese la condenada al país? Explicó Aguilar: “Hemos hecho consultas al ministerio de Justicia de Países Bajos para saber cuál sería el plazo, si es que esa vía de impugnación es ejercida, para los efectos de hacer una prognosis de tiempo. Ellos han respondido que los plazos son variables, que hay que esperar, no se puede dar por ahora un tiempo, sino una vez que se encuentra en tramitación ese recurso de apelación. Se habla, se dice de tres meses, cuatro meses, pero son temas totalmente variables que nosotros no podemos anunciar o comprometer porque no es un procedimiento que se tramite bajo los tribunales chilenos”.

Las expectativas por parte de la fiscalía “son las mejores, en el sentido que Karen Rojo va a ser devuelta al país y va a cumplir la pena por la cual fue condenada por el delito de fraude al fisco. Puede que nos demoremos un poco más o un poco menos, pero la visión que tengo es que efectivamente Karen Rojo, en el corto plazo, va a estar de retorno en nuestro país. Y eso lo confirma ya la primera resolución importante, que es el fallo de primera instancia del tribunal de Róterdam, que da a lugar o declara admisible la solicitud de nuestro país. Es solo cuestión de tiempo. Ellos tienen derecho a impugnarlo, lo que es legítimo, y se va a tramitar el recurso y los argumentos. Nuestra postura es bastante sólida. Así fueron recogidos por la corte de Países Bajos y esperamos que, sin duda, van a ser confirmados por el tribunal superior de ese país”.

En Chile no hay recursos pendientes: “De modo que retornada Karen Rojo a Chile, entra derechamente a cumplir a la cárcel femenina de Antofagasta”.