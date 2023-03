Karen Rojo: tribunal de Rotterdam declara admisible solicitud de extradición de exalcaldesa de Antofagasta

En horas de la mañana de este lunes, el tribunal de Rotterdam, en Países Bajos, declaró “legalmente admisible” la solicitud de extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, hecha por el Juzgado Penal de la región en marzo pasado.

En la página web oficial del poder judicial del país europeo se publicó un comunicado en el que se señala: “El 30 de marzo de 2022, las autoridades holandesas recibieron una solicitud de las autoridades chilenas para la extradición del nacional chileno K.R.V. quien fue condenado el 18 de enero de 2021 por un tribunal penal chileno, el Juzgado de Instrucción Penal de Antofagasta, por los delitos de estafa de servidor público”.

“El Tribunal Penal de Rotterdam ha juzgado esta solicitud en audiencias de 2022 y 2023. Hoy (lunes 13 de marzo), el tribunal de Rotterdam ha tomado una decisión en este caso y, teniendo en cuenta los límites de competencia del tribunal dictados por el derecho holandés e internacional, ha dictado la extradición. de K.R.V. admisible”, agrega el texto.

Luego, precisan que será el ministerio de Justicia local el que determine decidir si la solicitud de extradición puede concretarse.

Request for extradition of Chilean national to be found legally admissiblehttps://t.co/SWrNArGKLT

— Rechtbank Rotterdam (@rb_rotterdam) March 13, 2023