Evelyn Matthei sobre los avances en políticas de género: “En los 90 me invitaban a hablar solo de aborto y el divorcio y yo soy economista”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, estará este sábado con Natalia Freire y Felipe Gerdtzen en el programa Green News de Radio Concierto, donde abordará diversas materias, entre ellas la agenda de seguridad, su relación con alcaldesas de izquierda y una posible carrera presidencial.

En la semana donde se conmemoró el día internacional de la mujer, la edil recordó los inicios de su carrera política, en donde había escasas presencia femenina en los espacios de discusión.

“Cuando yo empecé, el año 90 debe haber sido, éramos siete mujeres diputadas de un total de 120, hoy día son muchísimas más”, comenzó señalando Matthei.

“Cuando yo empecé me imitaban a hablar al canal de televisión, a la radio, a hablar del aborto y el divorcio, a pesar de que yo soy economista y de que a mí lo que me interesaba era justamente la economía, la equidad, la pobreza, pero a mí me invitaban a hablar básicamente del divorcio y el aborto, porque eran las cosas que se suponían que hablan las mujeres“, agregó.

Sobre la actual situación que viven las mujeres, la alcaldesa de Providencia dijo que “no me cabe duda de que hemos avanzado cualquier cantidad, en número de personas. Cuando yo llegué a la política ninguna mujer había sido ministra de la Corte Suprema, obviamente ninguna mujer había sido Presidenta de la República, nunca una mujer había sido directora de presupuesto o directora del Banco Central”, argumento.

Pese a los avances que reconoce la edil, también admite que “queda muchísimo aún por recorrer y por avanzar, así que de que hemos avanzado, sí; de que estemos bien, no, falta mucho todavía”.