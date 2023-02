“Hemos visto un fracaso”: Paula Daza crítica la estrategia de vacunación del Gobierno

Este martes, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, lanzó varias críticas a la estrategia de vacunación del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en que inclusive la tildó como un “fracaso”.

En conversación con EmolTV, Daza se refirió al coronavirus en nuestro país: “Se piensa que el Covid ya se terminó o se transformó en endemia como es la influenza. Sin embargo, el Covid sigue teniendo mayor cantidad de hospitalizaciones y sigue teniendo mayor cantidad de fallecidos que, por ejemplo, la influenza”.

En esa línea, recordó que la parte más crítica de la pandemia se superó gracias a la estrategia de vacunación que se llevó a cabo durante el Gobierno de Sebastián Piñera. En eso, lanzó las críticas a la actual administración de La Moneda, porque no siguió con esa planificación.

Asimismo, la ex subsecretaria se refirió críticamente a las actuales autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) por no realizar “una campaña comunicacional”, ni “estrategias de vacunación”.

“No hemos visto por parte de la Subsecretaría de Salud Pública (…) la comunicación de riesgo y no tenemos información. La población hoy día no sabe a quién le toca vacunarse“, dijo. Y añadió “la estrategia que tenían que seguir era hacer lo que veníamos haciendo, no había nada nuevo“.

“Fracaso de la estrategia de vacunación”

Paula Daza se refirió a la vacunación en los menores de edad: “La cuarta dosis, que es el calendario de los niños más chiquititos, de 3 a 5 años, no se ha vacunado más allá del 2,9% (…) Que un 2,9% de la población de niños se haya puesto la cuarta dosis significa que es un fracaso de la estrategia de vacunación de la Subsecretaría de Salud Pública“.

“El subsecretario de Salud Pública dijo que querían alcanzar un 80% de cobertura para las personas que están vacunándose con la dosis bivalente, yo lo veo muy difícil si están vacunando menos de 100 mil dosis semanales. No sé qué van a hacer, pero es preocupante y claramente hemos visto un fracaso de la estrategia de vacunación por parte de la Subsecretaría de Salud Pública”, concluyó la ex autoridad.

