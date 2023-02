Ministra Tohá y despliegue militar en el norte: “Los cambios no se darán de la noche a la mañana, pero la herramienta está siendo muy consistente”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al ministro (s) de Defensa, Gabriel Gaspar, arribaron a la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, para fiscalizar en terreno el despliegue militar de las Fuerzas Armadas.

Desde el norte de Chile, la autoridad de Gobierno sostuvo que “nuestro país ha puesto en marcha un nuevo instrumento para mejorar el control de nuestras fronteras”.

“Es un instrumento que tiene base constitucional, que le da al Presidente de la República la posibilidad de solicitar la participación de las Fuerzas Armadas en el despliegue del control fronterizo”, agregó.

Asimismo, la ministra Tohá entregó detalles respecto al despliegue militar en la zona. “Vamos a tener más de 600 efectivos en toda esta zona, y tendrán la posibilidad de hacer funciones que previamente no podían hacer, porque nuestra Constitución no se lo permitía“, afirmó.

En ello, la titular de Interior sostuvo que “en el norte tenemos una falta de Estado, insuficiente para las necesidades de estas regiones, pero nos estamos poniendo al día“.

“Los cambios no se darán de la noche a la mañana, no es algo mágico que funcionará con una sola herramienta, pero está siendo muy consistente“, agregó.

Finalmente, la secretaria de Estado declaró que “la atención del Gobierno no se despegará de acá hasta que no cambie la calidad de vida de las personas que quieren estar tranquilas, que quieren recuperar sus barrios, y también de esos miles de migrantes que vienen a Chile a buscar una mejor calidad de vida y no vienen a delinquir”.