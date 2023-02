La Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés para Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos, la institución encargada de la fiscalización de las drogas en el país norteamericano, capacitó hace algunas semanas a la Policía de Investigaciones (PDI) por los cambios que han constatado en la aparición de nuevas sustancias ilícitas. El comisario Patricio Navarro, jefe de la Brigada de Investigación de Sustancias Químicas Controladas de la PDI, profundizó en el tema la mañana de este viernes en ADN Hoy.

“Existen algunos fenómenos asociados al narcotráfico, particularmente de algunas drogas que son bastante complejas, que no se dan en Chile pero que eventualmente en un futuro próximo podrían darse en nuestro país. Por lo tanto, nuestra función como detectives especializados en la investigación de delitos complejos es poder recabar esta información y experiencias para poder prospectar escenarios que se pudiesen dar en nuestro país y estar preparado para ello”, dijo.

La droga más consumida en Chile es la cannabis sativa, así como también en el mundo. Pero en la región, dijo Navarro, “estamos siempre cocaínizado. ¿Qué quiere decir? Que la cocaína es una de las sustancias de abuso predominantes en la región, básicamente porque tenemos a los tres productores de esa sustancia encalados acá, que son Perú, Colombia y Bolivia. No obstante ello, existen circulando en el mundo, desde 2014, otra nueva serie de sustancias que son de diseño: es decir, que fueron creadas artificialmente, con una estructura específica, para poder producir ciertos efectos que los consumidores buscan”.

Estas nuevas sustancias de diseño son más que el éxtasis y LSD. De estas nuevas drogas, la PDI ha logrado identificar 70 sustancias diferentes desde 2014 a la fecha. No es que estén circulando en el país, “pero eventualmente han circulado y dejado de hacerlo, siendo actualmente el éxtasis y la ketamina los principales. Eso pasa en nuestro país. Pero en el hemisferio norte existen otras tendencias respecto del consumo de sustancias ilícitas. Creo que para nadie es un secreto escuchar términos como la heroína, que es muy conocida en el hemisferio norte y en Chile no hay. Pero así como la heroína, existen sustancias con la misma naturaleza, es decir, que producen los mismos efectos y que son los opioides sintéticos”.

Los opioides sintéticos, que son depresores del sistema nervioso central (ralentizan funciones como la respiración y el ritmo cardiaco, entre otros), son tan potentes que con dos milígramos pueden producirle la muerte a un individuo adulto, precisó el comisario. Y “si bien algunos son fármacos, como la morfina, el tramadol, el fentanilo, también tienen fabricación ilícita y problemas con su dosificación, que es lo que finalmente causa la muerte por sobredosis”.

En 2022, más de 100 mil herpsonas murieron en Estados Unidos por consumo de drogas sintéticas.

¿Elaboración nacional?

Hay dos formas en que las nuevas drogas puedan circular en Chile: por elaboración local o por importación. Sobre la primera opción, dijo el jefe de la PDI: “Siempre es un riesgo. Las drogas de síntesis solo requieren conocimiento y precursores químicos para poder ser elaborada. En Chile tenemos bastante buen control administrativo para estas sustancias. No es fácil para una organización adquirir productos químicos e ingresarlos a Chile en cantidades mayores como para producirlas acá. Hasta el momento no hemos detectado que se produzcan en Chile, siempre han venido del extranjero, para consumo en Chile”.

La diversidad de drogas puede generar que los formatos se compartan, pero las sustancias pueden variar: “El consumidor local busca el comprimido, pero realmente no tiene conocimiento de lo que el comprimido puede tener. Hemos encontrado éxtasis propiamente tal, o metanfetamina. Es un riesgo para las personas”.

El mayor productor de éxtasis es Países Bajos. Pero “eso no significa que las organizaciones criminales operen allá, porque generalmente no tienen ningún tipo de limitación de fronteras”.

Hasta 2013, la PDI incautaba cerca de 5 mil dosis anuales de drogas sintéticas; en 2022, la cifra fue de más de tres millones. “El aumento ha sido exponencial en los últimos 10 años. Eso no es un fenómeno privativo de Chile, sino una disponibilidad que hay a nivel global, porque a diferencia de las drogas de origen natural, como la cocaína, donde necesito un segmento de terreno con ciertas condiciones climatológicas, que son las que se dan en los países productores andinos, para que la planta que produce la cocaína crezca y luego pueda sacar y purificarla, siempre voy a estar limitado a las hectáreas que tenga para poder plantar esto. Por lo tanto, hay un potencial de producción de cocaína en base a lo plantado. En el caso de las drogas de síntesis, no se requiere una planta, entonces el potencial de producción de drogas sitnéticas solo está dado de la posibilidad de que las sociedades criminales dispongan de las materias primas, los precursores, para poder elaborarla. Eso no requiere una limitación de climatología, requiere muy poco espacio. Su producción es más móvil, porque se puede tener un laboratorio en una habitación de hotel, al otro en un semiremolque, otro en otro edificio. Incluso, hay algunos procesos de producción de metanfetamina que se deben demoler las edificaciones por la peligrosidad de la contaminación”, acotó.