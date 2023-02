Ten Tanker aterriza en Talcahuano para atacar incendios forestales: decenas de personas lo esperaron con emoción y esperanza

Pasadas las 13:00 de este lunes fue que aterrizó en el aeropuerto Carriel Sur, en Talcahuano, región del Biobío, la aeronave DC-10, alias “Ten Tanker”. El sitio se usará como base para el combate de incendios forestales.

Con una capacidad de 36 mil litros de agua, el avión estadounidense tiene un pasado común con Chile: ya en 2019 había sido usado para cumplir labores en situaciones de semejantes características al sur del país.

De largo mide 55 metros, 18 de altura, y en solo cuatro segundos puede lanzar su descarga completa, distribuida en tres estanques distintos, en un total de 45 metros de superficie.

El arribo del Ten Tanker ocurrió en horas de la mañana de este lunes, en el aeropuerto Andrés Sabella, en Antofagasta. Allí, la tripulación descansó y cargó combustible antes de seguir en ruta al sur.

Tanker 912 making its descent to Antofagasta, Chile for fuel and crew rest. Tomorrow- Concepción to help the firefighting effort. pic.twitter.com/YCqk1mnN4y

— 10_Tanker Air Carrier (@Ten_Tanker) February 6, 2023