Crecen 20%: CPLT destaca históricos registros de solicitudes para acceso a información pública en 2022

Para el Consejo para la Transparencia (CPLT) el 2022 fue un año de registros históricos acorde al balance anual del organismo, con un total de 261.198 solicitudes de información, la cifra más alta desde que el organismo hace este tipo de mediciones y que representa un 20% más que el 2021.

Para el titular del CPLT, Francisco Leturia, esta y otras cifras se relacionan con un alza de la confianza en la posibilidad de conseguir la información si interviene el Consejo: “La gente tiene que pedir mucha información que es pública, porque no está disponible por transparencia activa, en los sitios web de muchas instituciones estatales. Esto también revela que las personas están valorando y confiando cada día más en el trabajo que hacemos”.

En tanto, mayo del 2022 se identificó como el mes con el mayor número de casos —amparos y reclamos— presentados ante el CPLT por demandas de acceso a la información, registrándose un incremento cercano a un 39% de esta cifra con respecto al año anterior.

Al respecto, el titular del Consejo subrayó que la “demanda ciudadana por saber claramente ha ido creciendo en los últimos años y es una señal que esperamos las autoridades e instituciones entiendan e interpreten adecuadamente”.

Alza por demanda de personas migrantes

Los datos del Consejo mostraron que una de las principales causas del aumento de las solicitudes de información se asocia con un explosivo aumento de las cifras del Servicio Nacional de Migraciones. Este representó un 13% del universo total de requerimientos en 2022, posicionándolo en el primer lugar de las instituciones más solicitadas acorde a los registros del CPLT del año pasado, con 34.074 solicitudes a diciembre.

“Este servicio público fue el más requerido en 2022, un récord de ingresos este año, lo que lo llevó a posicionarse en la segunda institución pública por cantidad de registros históricos lo que no solo se asocia al aumento de las personas migrantes sino también a un sistema que no está ofreciendo respuestas adecuadas a las necesidades de la gente, en particular quienes necesitan información para hacer trámites”, explicó Leturia.

Le siguen en el listado de entidades más solicitadas el 2022 la Subsecretaría de Bienes Nacionales, que registró 6.461 requerimientos entre enero y diciembre del año pasado. En el tercer lugar aparece la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con 5.156 solicitude y le siguen la Dirección General de Aguas (DGA) con 4.816 solicitudes y el Servicio de Registro Civil e Identificación con 4.799 SAI.

“Este salto exponencial en materia de registros históricos apunta a cuestiones de procedimiento del aparato del Estado, pero también de necesidades urgentes de las personas, que exigen del Consejo respuestas que están radicadas en los servicios especializados” dijo el presidente del CPLT.

Otro incremento histórico

Otra cifra destacada por el Consejo es el incremento histórico de los casos que se presentan ante el organismo. Esto, acorde a Leturia, se explica con el crecimiento del número de casos que alcanzó los 13.293, con un promedio mensual el año pasado de 1.108 casos, entre amparos y reclamos.

“Este 2022 es un nuevo punto de inflexión en términos de más transparencia, como instrumento que es capaz de enfrentar la corrupción y de alimentar el debate, además de permitir la rendición de cuentas sobre lo que se está haciendo y si lo que se hace funciona adecuadamente”, comentó el titular del Consejo.

Ley de Transparencia 2.0

“Esperamos que esta demostración de la relevancia de la demanda por información nos permita avanzar pronto en la agenda legislativa. Tenemos un proyecto de ley con el que se manifestó un compromiso a inicios de 2022, pero hasta ahora no hemos visto avances, y tenemos que tomar medidas concretas si estamos viendo estancamiento en materia de corrupción y si estamos viendo escándalos o causas judiciales vinculadas a municipios en muchos de ellos. La ley ya nos quedó chica y lo estamos diciendo desde hace varios años”, finalizó el Francisco Leturia.