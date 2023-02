Juana Santillana, primera mujer en unirse al Sindicato de Pescadores de la Caleta Portales: “Si yo pude, hay otras que también pueden”

Con tan solo 19 años, Juana Santillana Maturana ha hecho historia al sumarse al Sindicato de Pescadores de la Caleta Portales, en la región de Valparaíso, convirtiéndose en la primera mujer en integrar el gremio desde su creación en 1940.

“Ha sido agradable y estoy feliz, porque soy la primera mujer y además, de una corta edad, y me han recibido superbien, entonces me siento contenta de ser la primera, de marcar la diferencia entre todos los que trabajan aquí”, señaló la joven en conversación con ADN.

Juana relató que el recibimiento de sus compañeros “ha sido superbueno, son respetuosos, amables, me enseñan mucho, me hacen sentir bien acogida entre medio de todos los hombres”.

“Lo he demostrado…”

En esa línea, respecto a cómo ha sido el trabajo en el mar rodeada solo de hombres, la pescadora dijo: “Ha sido difícil y a la vez no, porque al fin y al cabo lo que puede hacer un hombre los puede hacer una mujer y yo lo he demostrado”.

Consultada qué fue lo que la acercó al trabajo en el mar, Juana Santillana relató que su padre, que es su abuelo, le enseñó todo lo que conoce.

“Mi papá trabaja desde los 12 años en el mar, entonces yo siempre he tenido una visión de lo que es esto gracia a él. A él no le gustaba esto para mí, pero de a poco me empezó a enseñar”, comentó la joven.

“Yo primero empecé a trabajar en tierra, como a los 16, 17 años, y después él (papá) me empezó a llevar al mar, con 18 años, y gracias a eso me dio el bichito para hacer esto y entrar al sindicato”, añadió.

“Si una mujer pudo…”

Finalmente, Juana Santillana le envió un mensaje a las mujeres que están interesadas en unirse al mundo del mar o incluso, al Sindicato de Pescadores de Caleta Portales.

“Si una mujer pudo, hay otras que también pueden y uno tiene que darle la mano para que entren conmigo a esto (…) Yo les digo: no tengan miedo, hablen con los pescadores, porque el esfuerzo es de uno y no de los demás, no tiene que ver por los hombres, porque esto es igual para mujeres y hombres”, sostuvo la pescadora.

Histórico

Por su parte, Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales celebró la llegada de Juana al gremio y señaló: “Para nosotros es algo histórico. Ella lleva agua de mar en la sangre”.

“Ella dio las pruebas en la Armada como corresponde, como todos, salió bien y fue presentada al sindicato el lunes pasado”, precisó el líder gremial.

“Juana ya estaba yendo a la mar durante el año pasado y presentarla al sindicato fue un griterío, fue muy bonito, todos contentos y felices. Nuestras puertas están abiertas para todas las mujeres”, cerró Pedro Tognio.