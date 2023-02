El exministro de Salud y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), Enrique Paris, se refirió la mañana de este miércoles en País ADN a la crisis de las isapres y la forma en que podría solucionarse, llamando a todos los sectores a dialogar para resolverlo, apuntando eso sí que quienes hoy están en el gobierno pudieron hacer algo cuando estuvieron en el Congreso.

Paris, que también es panelista estable de País ADN, apuntó que “el avance de estas reformas que buscan otorgar a Chile un sistema de salud como país desarrollado no lograron avanzar porque fueron impedidas por la oposición de la época que es gobierno ahora, por eso le hice una crítica a la ministra Vallejo que dice que no es culpa del gobierno. No es culpa del gobierno ahora, pero es culpa de los que estaban en el parlamento y que ahora son gobierno (…) Aquí tiene que haber un acuerdo nacional por la salud, hay que hacerlo, tienen que contribuir todos, todos tienen que participar”.

“Personas tienen que recibir atención en relación a su necesidad”

El exministro además indicó que en la reunión que hubo en el Colegio Médico con distintas exautoridades de todos los gobiernos y signos políticos, se conversó sobre la forma de llegar a una solución en caso de que colapse el sistema de isapres.

“Lo que dijimos es que lo importante son los afiliados, no las isapres, en segundo lugar, las decisiones tienen que ser basadas en la seguridad social: la salud es un derecho y las personas tienen que recibir atención en relación a su necesidad de salud y no en relación a su capacidad de pago“, indicó Enrique Paris.

En tanto, al seguir hablando sobre la responsabilidad de la crisis que se vive, Paris apuntó tanto a quienes fueron parlamentarios como al sistema en general, aunque aseguró que la solución debe construirse entre todos.

“El parlamento tiene gran responsabilidad en este tema, así como también Fonasa y el superintendente de Salud. Ayer le dije al superintendente de salud, no es culpa solo de él, tiene un equipo enorme que debe sacar con rapidez importante, pero pensando una respuesta a lo que propuso la Corte Suprema, es un tema que no es fácil, no es fácil de entender, no es fácil de manejar, no hay recetas milagrosas, pero lo importante es conversar y dialogar porque cuando uno conversa salen soluciones, surgen soluciones“, puntualizó.