Chile Transparente sobre el Índice de la Percepción de la Corrupción 2022: “Los esfuerzos deben ir hacia fortalecer la institucionalidad”

Durante este 31 de enero se dieron a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2022, se analizaron a 180 países y se determinó que Chile ocupa el lugar 27 a nivel mundial con 67 puntos de 100 posibles. En ese sentido la Directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, conversó en País ADN sobre el panorama de Chile en esta arista.

Según la directora Jaraquemada, los resultados obtenidos por Chile en la materia de la percepción de la corrupción están cercanos a los promedios de países OCDE. Sin embargo, “estamos presentando un estancamiento en estos resultados desde el año 2017”.

De los 180 países que fueron sometidos a la medición Chile ocupa el lugar 27, en ese sentido la noticia buena es que “estamos más cercanos a los promedios de países OCDE. El promedio mundial es 43 de cien y nosotros más de 20 puntos encima de eso y también estamos más de 20 puntos del promedio de la región”, dijo Jaraquemada.

Sin embargo, desde el año 2017 que no se ha avanzado en los resultados. “En 2014 tuvimos el mejor resultado histórico que fueron 73 puntos. Que es alrededor de lo que presentan los países que están mejor en América, que son Uruguay y Canadá. Y empezamos a declinar el año 2015 hasta que llegamos a los 67 puntos el año 2017 y de ahí hemos estado estancados”.

“Estamos hablando de hace unos 5 años atrás, entonces estamos diciendo que lamentablemente este tema, obviamente hay muchas agendas, hay muchos temas relevantes en nuestro país, pero este tema es transversal, este tema afecta a todas las instituciones. Entonces si nosotros nos dejamos estar las consecuencias pueden ser muy preocupantes”, detalló la directora ejecutiva del Chile Transparente.

¿Qué aspectos mide el Índice?

Los indicadores que mide el Índice de la Percepción de la Corrupción son aristas relacionadas a temas de fortaleza del Estado, malversación de caudales públicos, entre otros. Además, “mide ya sea personas expertas en esta materia, como también a empresarios internacionales. Y se utiliza en todo el mundo, es un indicador que está presente en 180 países. Mide la percepción, porque medir la corrupción propiamente tal es casi imposible”, mencionó Jaraquemada.

En en la misma línea, la directora ejecutiva del Chile Transparente, explicó que hay casos de corrupción de los que uno no se va a enterar nunca si están muy bien ejecutados. “Como fue el caso Odebrecht que estuvo 10 años operando sin que nosotros nos enteráramos”, ejemplificó.

De acuerdo a Transparencia Internacional la corrupción el abuso de un poder para beneficio propio. Según Jaraquemada, este índice mide no solo la colusión pública sino que también la privada. “Hoy en día el sector privado, de hecho, en Chile hay delitos de corrupción entre privados. También puede ocurrir ahí, por ejemplo, la colusión. Cuando nosotros estamos hablando de colusión, estamos hablando de empresas que tienen una posición de poder económico que abusan de ella para beneficio propio, perjudicando a miles y miles de consumidores”, mencionó la directora ejecutiva del Chile Transparente.

Sin embargo, la corrupción también pueden ser de actos cometidos por grandes empresas o instituciones como también las personas comunes y corrientes. María Jaraquemada, expresó que “hay muchos actos que nosotros mismos podemos cometer que son de corrupción. Si pido licencias falsas eso es corrupción y esa consciencia a veces no la tenemos lamentablemente”.

“Yo creo que hay algo muy relevante, primero, el hecho de que se conozcan los hechos de corrupción puede tener también de positivo. Porque eso significa, primero que tu tienes medios de comunicación independientes que hacen el trabajo de que pueden revelarlo. Y segundo porque también tienes institucionalidad que de alguna manera está detectando estos casos, los está procesando y los está persiguiendo”, detalló Jaraquemada.

El caso de Chile

Según la directora ejecutiva, los esfuerzos de Chile tienen que ir hacia fortalecer la institucionalidad, ya que “uno de los temas que nosotros tratamos de revelar este año es que efectivamente cuando avanza la corrupción y cuando disminuye, como está ocurriendo en Chile, la confianza en las instituciones políticas claves como el congreso y los partidos políticos tu le estás allanando el camino a otros y esos otros lamentablemente puede ser el crimen organizado y eso es algo que en Chile estamos empezando a ver de a poco”, dijo Jaraquemada.

Por último, la miembro de Chile Transparente, mencionó que “todavía no estamos en la pista resbaladiza que no le podemos poner coto a esto, pero tenemos que ocuparnos de que el tema de la seguridad pública no es solo lo que se está hablando en la mesa de seguridad de más fuerzas policiales, más inteligencia, sino que también fortalecer las instituciones. Porque cuando la gente deja de confiar en las instituciones son otros los que toman ese lugar”.