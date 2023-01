Transparencia Internacional dio a conocer este martes 31 de enero los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2022, que tras analizar a 180 países, determinó que Chile se mantiene con 67 puntos en el puesto 27 a nivel mundial y segundo en América Latina, ubicándose detrás de Uruguay (74)

Una de las principales conclusiones del estudio es que “la mayoría de los países no logra detener la corrupción”, luego de clasificar a las naciones según sus niveles de corrupción en el sector público con una escala que va desde cero, que significa “muy corrupto”, a 100, que sería “muy limpio”.

Así, en el primer lugar se ubica Canadá con 90 puntos, mientras que el promedio global se mantiene sin cambios durante más de una década en 43 puntos.

“Más de dos tercios de los países obtienen puntajes por debajo de 50, mientras que 26 países han caído a sus puntajes más bajos hasta el momento. A pesar de los esfuerzos concertados y los logros obtenidos con esfuerzo por parte de algunos, 155 países no han logrado avances significativos contra la corrupción o han disminuido desde 2012″, señala Transparencia Internacional.

🔵 #CPI2022: We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption.

Check out your country’s score! ➡️ https://t.co/rqJYDMyn7Z pic.twitter.com/UrPws0blGG

— Transparency International (@anticorruption) January 31, 2023