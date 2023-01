Gobierno confirma que homicidio de comisario Valdés “no se da en el marco de un portonazo”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió este miércoles con el fiscal nacional, Ángel Valencia. Después del encuentro, el subsecretario se refirió al asesinato del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Valdés Donoso.

“Hay que ser muy prudente respecto a hechos tan graves como el asesinato de un funcionario de la PDI. Hay que esperar que se aclaren las circunstancias. He dicho con mucha claridad, por lo que me ha dicho la PDI, que el asesinato no se da en el marco de un portonazo. Las circunstancias en las que se produce tiene que ser aclarado pro las policías”, precisó la autoridad.

En la misma línea, señaló que su intención para evitar profundizar en el tema “quiero ser respetuoso de la investigación”, por lo que “la mejor forma de colaborar es la reserva”.

Líneas de trabajo con el Ministerio Público

Tras la presentación de los equipos de cada uno, Monsalve y Valencia definieron tres áreas para un trabajo conjunto: los homicidios, la situación interna de las cárceles, y el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

Monsalve entregó antecedentes para priorizar los homicidios en el país: el 40% de los imputados por estos crímenes son desconocidos; a ello se suma que el 60% de estos hechos se cometen con armas de fuego. “Son, sin duda, el delito más violento que vive el país. Es un delito que, lamentablemente, viene con una tendencia persistente al alza. La pregunta, como Gobierno, es cómo colaboramos en materia de homicidios y la primera herramienta son los convenios de colaboración que implica que el ministerio del Interior disponga de recursos para colaborar con el Ministerio Público”, expuso.

En ese sentido, anunció que los recursos entregados para el combate de la delincuencia en la macrozona norte se mantendrán. A ellos se sumará una inyección a las fiscalías regionales que tengan mayor tasa de homicidios y desarticular bandas que llevan la “violencia, las armas y los homicidios a los territorios”.

El subsecretario además reveló una sugerencia hecha por el fiscal nacional para modificar el proyecto de ley que apunta a sancionar el sicariato.

Con todo, y ante los datos de Interior, Monsalve apuntó a la planificación de los asesinatos, por lo que existiría “un marco de una organización para eso”.

“La migración se ha transformado en un negocio rentable”

“La presencia de organizaciones criminales en la frontera chilena y su incidencia en el tipo de delitos en el país tiene que ver con que la migración se ha transformado en un negocio para las organizaciones criminales de otros países, que cobran para ingresar migrantes y a muchos niños, niñas, adolescentes, mujeres, las capturan para la trata de personas, transformándolo en uno de los negocios más rentables”, detalló el subsecretario.

En la línea anterior, aseguró: “Hay organizaciones criminales de otros países que están incidiendo en Chile, le voy a decir que sí porque se han instalado en el tráfico ilícito de migrantes”.

Sobre las críticas a las instituciones que no advirtieron este avance de delitos, el subsecretario criticó que “deberían haber tomado medidas las instituciones para que esto no se agravara. He ahí la importancia de las indicaciones a la Ley de Inteligencia”. Esto, pues esta Ley data de 2004.

Cárceles y tráfico de personas

Sobre los recintos penitenciarios, el titular de la subsecretaría de Interior adelantó que aspirarán a la persecución eficiente de los delitos cometidos dentro de ellas.

Respecto al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, graficó la debilidad para seguir estos hechos: “En Huara o Chumisa podría carabineros o la PDI detener un bus con 40 ciudadanos extranjeros en situación irregular y seguiría su camino con una multa de tránsito, cuando hay tráfico ilícito de personas y trata de migrantes”.

Fiscal Nacional: perseguir las conspiraciones

Por su parte, el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, detalló que las sugerencias hechas el representante del Ejecutivo iban en la discusión que se da hoy en día en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados para la persecución de sicariato: “Que se pueda complementar, mejorar o extender la norma que persigue el delito de sicariato a las actividades de conspiración para atentar contra autoridades, jueces, autoridades públicas avocadas a la persecución de la delincuencia”.

Luego, el jefe del Ministerio Público precisó: “Que se incorpore la investigación de conspiraciones para cometer homicidio y que se modifiquen reglas para que el Ministerio Público cuente con más medios legales para investigar”.

A modo de comparación, planteó como: “Nos parece una paradoja medios amplios para investigar robo de madera y menos medios para investigar homicidios”.