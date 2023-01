“Nadie quiso ayudar”: Los tristes detalles del rescate de la familia que perdió la vida en Pingueral

Es una tragedia que enluta el verano en Pingueral. Una donde tres miembros de una familia que visitaba la popular playa perdieron la vida.

Un desenlace triste donde se ha logrado rescatar solo dos cuerpos: el de dos niños de 4 y 9 años, mientras que el padre, de 33, sigue desaparecido.

En tanto, la madre logró ser salvada. Y, de ese rescate, se revelaron nuevos detalles en Mega y también en T13, donde hablaron algunos de los hombres que participaron en ello.

“Nosotros estábamos laborando y un compañero de trabajo nos avisó que se estaban ahogando y salimos a tratar de ayudar desesperadamente, pero con precaución”, dijo Medardo Valdés, uno de los trabajadores que se lanzó al agua.

Un duro rescate en Pingueral

Así, el sujeto relató cómo fue el complejo momento a Canal 13. “A los otros tres que no sobrevivieron, nosotros ya no los vimos, solo vimos a la señorita, porque ella gritaba: ‘¡No me dejen! ¡Ayúdenme!”. Los otros ya habían desaparecido”, agregando que “yo también casi me ahogo. Si ellos no me aguantan (sus compañeros), no me jalan, yo también me hubiese muerto”.

Y en Mega manifestó que “fue un rescate bien duro y al ver a una persona que se está muriendo a veces uno se siente impotente, pero gracias a Dios se pudo salvar a la señora”.

“Primero la sacamos del mar y luego el compañero le dio la respiración necesaria, los primeros auxilios, porque él es bombero. Gracias a Dios y a nosotros que estuvimos ahí porque fuimos cuatro personas las que salvamos a la señora. Lo que más me duele es que había mucha gente y nadie quiso ayudar”, añadió.

Junto a esto, otra de las personas que tampoco dudó tirarse al agua, de nombre Jorge Matus, expresó que “mi compañero (Medardo) iba con toda la intención de ayudar, pero sin una precaución, así que lo detuve e hice que esperara un poco”.

“Fui a buscar una manguera, con eso lo amarré y le prestamos apoyo a otro hombre que estaba más adelante amarrado con la cincha e hicimos la labor de rescate”, acotó.

Finalmente, Matus manifestó sobre el rescate en Pingueral que “como soy bombero, llamé a la central y activé el protocolo para que llegaran las unidades de emergencia que hay. Era lo que teníamos que hacer. Como seres humanos, lo que uno más tiene que hacer es tratar de ayudar al prójimo”.