El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, entregó su cuenta sobre el trabajo de persecución penal llevado a cabo por la institución durante el 2022, donde destacó que fue “un año intenso”.

El persecutor afirmó que las investigaciones en la zona se han realizado “con respeto a los derechos de los imputados, con independencia y objetividad“, y agregó que las investigaciones se han realizado “con independencia y objetividad, sin importar quienes sean las personas que participan en los delitos, su origen, ni el cargo que ostentan“.

El fiscal lanzó una fuerte crítica al Ejecutivo al sobre la violencia rural que “no es fácil enfrentarla, no es fácil porque el conflicto político que genera esa violencia no va a resolverse mediante la aplicación del sistema de justicia criminal (…) no es fácil ni agradable, muchas veces ser el chivo expiatorio de un Estado que está en deuda permanente con los pueblos originarios”, informó Emol.

Sobre a violencia rural que sufre la zona, Garrido informó que durante el 2022 se recibieron 561 denuncias por reivindicaciones territoriales, significando un 43% menos que el año anterior.

En la misma línea, el persecutor dijo que “las denuncias por usurpaciones y daños disminuyeron de 501 en 2021 a 173 en 2022, una baja del 74%“.

Sobre el delito de robo de madera, que tan solo el pasado fue tipificad, el fiscal regional aseguró que se trata de “un fenómeno delictual que tiene vasos comunicantes con los hechos de violencia en la Macrozona Sur. Estas conexiones están asociadas a la ocupación de los predios, muchas veces con apoyo de grupos radicalizados para reclamar propiedad sobre ciertos terrenos y expulsar a sus propietarios, y una vez que se ejerce control territorial se desarrollan faenas ilegales de extracción de madera, protegidas muchas veces también con el uso de armamentos”.