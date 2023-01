Felipe Guevara descarta conocer al Fiscal Nacional: “Nunca he estado personalmente con él”

Este jueves, el exalcalde de Lo Barnechea y exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, descartó conocer al recientemente nombrado Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a quien se le apunta haber emitido más de 57 boletas al mencionado municipio cuando el militante de Renovación Nacional (RN) era jefe comunal.

En detalle, luego que el nuevo líder de la Fiscalía Nacional negara conocer a Guevara ante el Senado, este miércoles, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) informó que el abogado estuvo contratado en Lo Barnechea desde febrero de 2015 y luego, asesoró al RN cuando se desempeñó como intendente metropolitano.

Es más, en un punto de prensa llevado a cabo esta jornada, Ángel Valencia afirmó: “Reiterar, no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él”.

¿Qué dijo el exalcalde?

En línea con estas declaraciones, Felipe Guevara también descartó conocer al nuevo Fiscal Nacional. “No tengo ninguna relación, no lo conozco de hecho, me encantaría conocerlo, parece ser una persona muy preparada, pero no tengo ninguna relación personal”, dijo el exalcalde a 24 Horas.

“Una municipalidad tiene 1.500, 2.000 juicios al año, por patentes, por obras municipales y es normal, la gente tiene derecho a reclamar y a la municipalidad, normalmente, la representan distintos abogados internos o externos, y para eso hay un director judicial que se entiende con esos abogados (…) no por eso el alcalde puede conocerlos (a todos)”, agregó el militante de RN.

Consultado por las boletas emitidas por Ángel Valencia a la intendencia metropolitana en 2019, Felipe Guevara expuso: “El abogado jefe de Lo Barnechea me acompañó a la intendencia, por tanto, él tiene que haber hecho ese tránsito con abogados”.

“En ese caso, yo vi que el contrato era para representar al gobierno regional no al intendente (…) Nunca he estado personalmente con (Ángel Valencia)”, reiteró el exalcalde de Lo Barnechea.