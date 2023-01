Este viernes, la senadora Ximena Rincón, del partido en formación Demócratas, se refirió a los acontecimientos políticos que tuvo el Gobierno la semana pasada, que culminaron con la renuncia de la exministra de Justicia, Marcela Ríos.

Rincón habló con EmolTV sobre los errores que ha cometido La Moneda, en que son las mujeres del gabinete las que suelen verse perjudicadas. Algo que le sucedió a Ríos, quien tuvo que asumir la responsabilidad por las problemáticas que surgieron en la lista de los indultos.

“Son las mujeres las que han asumido la responsabilidad“, recalcó la senadora. Sin embargo, hay que considerar que esto sucede porque “eran ellas las que estaban en los cargos en los que se provocaron las situaciones complejas“.

Asimismo, acusó que el Ejecutivo demuestra un “feminismo de cartón (…) que sirve para hacer campaña, para instalar eslogan, pero no para tener conductas coherentes con ese feminismo que se dice iba a ser lo que marcara la gestión de este Gobierno“.

Lo anterior, Ximena Rincón lo ejemplificó con que primero, “el Presidente es más duro con las mujeres, segundo, a una mujer la saca y pone un hombre, tercero, cuando ha podido nombrar mujeres, no las nombra“.

Los indultos

El pasado lunes, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejos, dijo que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta“.

En esa línea, Ximena Rincón tildó de “gravísimo” las explicaciones de la ministra Vallejo.

Con respecto al indulto del exfrentista Jorge Mateluna, señaló que el Presidente de la República no puede “conocer todo y al detalle, pero en el caso de Mateluna no es que no lo conociera, el Presidente hizo campaña pública pidiendo la libertad de Mateluna“.

Además, la parlamentaria crítico las demás explicaciones de Vallejo, agregando que “no es que se les conmute la pena, como dijo ayer la vocera, otro grave error. De verdad me impacta que quien hace las vocerías no se prepare bien para lo que dice, que sus equipos no estén bien preparados, sino que lo que hace es dejar sin efecto la pena“.

“Lo que sí está claro es que este tipo de cosas son las que enervan a la ciudadanía”, comentó Rincón.

Así, concluyó que “si el primer político de la nación hace este tipo de cosas, bueno, no le pidamos al resto que cumpla la ley si él no se apega a los procedimientos o su equipo de ministros, de asesores no se apegan a las instrucciones que él da”, añadió.