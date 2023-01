Durante la jornada del jueves, una adulta mayor sufrió un asalto adentro de su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la vivienda en la intersección de Calle F con Cerrillos. Dos desconocidos ingresaron a la vivienda y la amenazaron con un desatornillador. La víctima contó más:

“Y me doy vuelta y me agarran de la mano, me dan una vuelta así, me tiran al piso, me rompieron el hombro. Yo tengo parkinson, pensé que vivía una pesadilla. Me tiraron al suelo; después me di cuenta que cortaron los cables del televisor, y me amarraron las manos atrás, los pies, a la altura de los tobillos. ‘Que te voy a matar, que dónde está la plata, que venimos dateados’, me decían. ‘Ahí está’, les dije, ‘en una cómoda’“.

Los antisociales se hicieron con un computador y $5 millones en efectivo.