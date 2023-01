PAES: resultados de puntaje y cómo postular a la educación superior 2023

A las 8:00 horas de este martes 3 de enero se publicaron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Según datos del Ministerio de Educación, 275.085 personas se inscribieron para dar estas pruebas, donde un 88% de estos la rindió, siendo así una de las pruebas con mayor asistencia de los últimos años.

Asimismo, se informó que se entregaron 240 distinciones a la trayectoria educativa, reconocimiento que reemplaza al puntaje nacional, donde un 74% son de regiones, mientras que el 43% del total corresponde a mujeres.

De esta forma, miles de estudiantes podrán optar a una de las 45 universidades que son parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior.

#Admisión2023 📝 ¡Llegó el momento! Desde las 8 am podrás revisar tus resultados de la PAES y no olvides que el período de postulación comienza hoy a las 9 am y termina el viernes 6 de enero a las 13 horas. No te quedes fuera 🚀 pic.twitter.com/xS2mBb8DLI

— Ministerio de Educación (@Mineduc) January 3, 2023