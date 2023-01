Elisa Loncon: “La izquierda, la derecha y el centro siguen teniendo un pensamiento colonialista”

La expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió al pasado proceso que culminó el 4 de septiembre, con el rechazo de la propuesta de carta magna.

La ex convencional confiesa sobre el rechazo de la propuesta de constitución que “Me costó procesarlo”. Y agrega que “Cuando hicimos la campaña, mi objetivo fue mostrar a la gente que esta lucha la íbamos a ganar. En conjunto con todos los pueblos y las mujeres construimos un relato común basado en una convivencia, en justicia social y en derecho para este país. Eso era muy bonito”.

“No tuvimos ningún medio, yo no tenía ni siquiera dinero para pagar una propaganda radial. Y luego pensé en cómo se gana con la mentira. Nosotros tuvimos un primer mal inicio con las mentiras de Rojas Vade. Rojas Vade salió electo a partir de mentiras, y cuando lo supimos nosotros tomamos las medidas correspondientes. Sin embargo, después, cuando se hizo la campaña, el Rechazo hizo lo mismo: instaló mentiras para ganar. Ellos representaron las mentiras en redes sociales y en televisión y no hubo nadie que filtrara”, explica Loncon en entrevista con La Tercera.

Elisa Loncon desliza una crítica en contra del Presidente de la República, al señalar “Sin juzgarlo, asumí que el Presidente Boric es progresista e iba a estar siempre junto a nosotros. Tal vez fue su juventud, tal vez se necesitaba la voz de la experiencia, y eso tal vez falló, porque él dio paso a la ambigüedad y fue una muy mala señal. Gane o pierda, esto sigue, dijo, y era como que daba lo mismo el resultado. Pero el resultado del plebiscito fue multifactorial”.

“Muchas veces pensamos que al ser solidaridarios con los partidos de la izquierda vamos a tener garantizados los derechos, y eso no es así. La izquierda, la derecha y el centro siguen teniendo un pensamiento colonialista“, reflexiona la académica.

Al ser consultada sobre el llamado “Acuerdo por Chile”, Loncon estima que “ya definió que la nueva Constitución va a decir que Chile es una nación única, y eso no es verdad. Chile no es una nación única porque existen naciones preexistentes. Lamentablemente, los parlamentarios no han asumido la historia”.

Además, asegura que el acuerdo: “No me representa, excluye el debate y la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de los pueblos. Por otro lado, van a abrir espacio para escaños, pero ya con este candado de que Chile es una sola nación, eso es una limitante”.