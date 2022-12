El jueves, la cientista social Irina Karamanos terminó su trabajo en la Coordinación Sociocultural de Gobierno, decisión que había advertido desde que comenzara la administración de su pareja, el Presidente Gabriel Boric. De esta forma, las presidencias de los directorios de las fundaciones a cargo de la dirección fueron delegadas a ministerios.

Para la directora de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Marcela Sandoval, es una señal de la declaración de principios del gobierno: un gobierno feminista, dijo la mañana de este viernes en ADN Hoy.

Sandoval asegura que la decisión no fue improvisada, sino trabajada: “Cuando la figura de la primera dama se instala con más fuerza con la recuperación de la democracia y se crean estas fundaciones al alero de esta figura, las mujeres en Chile tenían escasos puestos de representación política. Por lo tanto, ahí el poder tenía un lugar que era necesario para darle cabida dentro de la institucionalidad y de presidencia, con un rol social. Pero hoy las mujeres tenemos otros desafíos en política y también, uno de los temas de la gobernanza feminista, es avanzar a la representación”.

“En eso comparto que los vínculos afectivos no sean lo que prime, y también la idoneidad: una persona que esté presidiendo los directorios de fundaciones tan distintas, como Orquestas Juveniles, Prodemu o Integra, que trabaja con niños, tendría que ser una persona casi que una súper heroína y probablemente encontremos personas con capacidad de gestión, pero no para orientar”, desarrolló.

Pese a lo simbólico, Karamanos continuará en los directorios de las fundaciones, al menos por un tiempo. El motivo es que no hay un “traspaso legal” de las organizaciones a las secretarías de Estado, sino que los ministerios nombrarán a los presidentes de los directorios.

Así las cosas, ¿ralentizará el trabajo de las fundaciones el que pasen a la primera línea del Estado? “Los directorios cumplen la función de orientar, los directores ejecutivos hacen reportes, auditorias financieras, dan cuenta del estado de la fundación y quienes componen los directorios revisan y hacen sugerencias, pero no necesariamente están involucrados en la gestión ejecutiva. Y lo otro: son fundaciones privadas, sin fines de lucro, con fin social. Así se crearon porque acompañan la función pública, no recargan al Estado. Recibimos presupuesto público y ahí va a haber una lucha respecto al presupuesto, es evidente. Pero lo importante va a ser cómo, desde las fundaciones, logramos ampliar nuestro alcance y no solo descansar en el financiamiento estatal, sino también modernizarnos y ampliar nuestro financiamiento también con alianzas privadas”, aclaró Sandoval.

La señal a las participantes de Prodemu es de tranquilidad: existe un trabajo cercano con el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg). Esta misma relación, explicó la directora, permite ver los alcances de la delegación de las fundaciones a los ministerios.

“Lo más fuerte es ver cómo las instituciones se pueden deteriorar o avanzar con una administración u otra, que va en directa relación con el tema de mujeres. Hubo cuatro años en que no se abordaron temas de derechos sexuales y reproductivos. Irina, al dar este paso, da cuenta de esta situación: en el fondo, es intentar resguardar que las instituciones caminen por ciertas directrices más allá de quién las dirija“, cerró.