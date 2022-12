Presidente Boric por estatua en Baquedano: “Me gusta mucho la figura de Gabriela Mistral”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los trabajos de recuperación en el sector de Plaza Baquedano, en el centro de la capital.

En entrevista con Vía X, el Mandatario abordó en detalle la situación de la estatua del General Baquedano, la cual fue trasladada al Museo Histórico y Militar en septiembre, afirmando que en su lugar le gustaría colocar “la figura de Gabriela Mistral”.

“Que sea la primera mujer y latinoamericana en ganarse el Nobel, que haya sido maestra autodidacta de región, que haya dedicado su obra a los pobres del Valle del Elqui (…) Su palabra viene como de otro mundo, de la Biblia, de lo indígena“, agregó.

Según el Mandatario, Gabriela Mistral “es una figura tremenda, es un símbolo potente que podría ser un elemento de encuentro“.

Nombre de la plaza

Al Presidente Boric también se le consultó sobre qué nombre prefería para la plaza: Baquedano o Dignidad. “No quiero dar una pelea respecto al nombre, me interesa que sea un punto de encuentro de los chilenos y chilenas y no un punto que sea divisivo. Ahora, esto se tiene que hacer con participación ciudadana“, afirmó.

“Es importante que haya, por cierto, respeto hacia quienes vivieron episodios traumáticos y sufrieron daños irreversibles, como es el caso de la senadora, bueno, a la senadora Campillai no le pasó ahí, pero a Gustavo Gatica sí, por ejemplo. Y eso es ineludible“, cerró el Jefe de Estado.