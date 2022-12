Entrada principal de estación Baquedano en conflicto: Metro y vecinos se enfrentan a autores de intervención artística

Desde el estallido social de octubre de 2019, la entrada principal de la estación de Metro Baquedano se mantiene cerrada. Con el pasar de las semanas y las manifestaciones y hechos ocurridos en los alrededores, el espacio fue intervenido por quienes allí se congregaban: mosaicos, pastos, plantas, adornos, letreros, pinturas y más, son parte del fondo hoy. Una situación que por iniciativa de Metro, la delegación presidencial metropolitana y los vecinos del sector, podría cambiar.

La compañía de transporte subterráneo y el gobierno regional comenzaron las conversaciones con los residentes aledaños. A ellas han querido invitar a los simpatizantes del llamado “Jardín de la Resistencia”, pero se han resistido. ¿La razón? Algún acuerdo “terminaría con su intervención”, según cita el matutino El Mercurio.

A modo de contrapropuesta, Metro ha ofrecido instalar una placa conmemorativa. Pero desde las organizaciones intervinientes dijeron: “Metro no nos está ofreciendo nada (…) No hemos asistido a las reuniones porque sabemos que la institucionalidad no va jamás a permitir que este espacio se mantenga como queremos. Lo que exigimos es que el jardín se mantenga tal y como está ahora: que no exista la apertura al Metro Baquedano, que no exista este acceso”.

En esa línea, el llamado ha sido a asistir al lugar y “defenderlo” de las autoridades, particularmente esta semana, pues el inicio de las obras sería inminente. Es más, ya estaría un retén de Carabineros resguardando el sitio.

“¡Si hay que dar la lucha hasta el final, la vamos a dar! Porque mientras exista miseria habrá rebelión. Mientras existan presos político seguiremos con el fuego de las barricadas en alto”, dice un comunicado en redes sociales”, publicaron en un comunicado en redes sociales.

En otro texto, añadieron: “Si es que las autoridades detrás de esta gestión institucional citan a una reunión, hacemos llamado a boicotearla y a no dejarnos transar (…) Si empiezan con el cierre, llamamos de manera inmediata a defenderlo y dar la pelea hasta el final por nuestro espacio de memoria”.

Carlos Siri, dueño de la Antigua Fuente, dijo al diario: “Metro necesita abrir esa entrada, porque las otras dos entradas que están funcionando colapsa con la cantidad de gente que confluye a la estación Baquedano, porque hay mucha combinación y todo (…) Y no solamente para que la gente no esté apretada, sino también por un tema de seguridad”.

Con todo, la recuperación de Plaza Baquedano sería parte de un plan mayor prontamente anunciado por el Presidente Gabriel Boric. A modo de adelanto, el gobernador Claudio Orrego propuso al Consejo Regional aprobar el convenio de programación que compromete recursos del gobierno regional para la ejecución del proyecto Alameda-Providencia: serían más de $15 mil millones, 13% de la inversión total y serían destinados para costear parte del nudo Plaza Baquedano, de la conservación del espacio público y la ciclovía metropolitana. A ello se sumarían recursos del ministerio de Obras Públicas, el de Transportes, el de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).