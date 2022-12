Colegio Médico y reforma a la salud: “Da la idea que no es algo que el Gobierno ha decidido tomar como prioridad”

En marzo, cuando el Presidente Gabriel Boric arribó a La Moneda junto a Apruebo Dignidad y el Socialistmo Democrático, había mucha ilusión en el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, por lo que podía pasar en materia de reformas “y en salud”, dijo este miércoles en ADN Hoy: “La misma campaña del Presidente Boric planteaba una reforma al aseguramiento de salud, lo mismo a nivel constitucional”.

Pero algo pasó: “Cada día tiene su afán, decía el expresidente Lagos, y una derrota del 4 de septiembre, más los problemas de instalación y desarrollo en el Congreso, (Boric) ha tenido que elegir sus batallas y salud probablemente no fue una de esas batallas que ha decidido elegir el Gobierno. La reforma, más allá de la coyuntura de las isapres, da la idea ambiente que no es algo que el Gobierno ha decidio tomar como prioridad”.

Y es el conflicto en el que están las aseguradoras las que permiten tener una panorámica del sistema de salud actual: “Lo que pasa con las isapres es un signo de ello, no es un problema de meses o años. Si vemos publicaciones académicas, probablemente, es un problema que lleva a lo menos 10, 12 años. El modelo de negocios y cómo se desarrollan en el mundo privado es algo que se veía desde hace 10 años atrás. El mundo político hizo vista gordar de aquello”.

“Las mismas isapres tienen grado de responsabilidad, no proponen los cambios y lo que vemos ahora y la judicialización, el portazo de la Suprema a las alzas más el aumento de costos para las isapres, probablemente está generando que la inviabilidad económica y social está generando un descalabro en las isapres que es un problema no solo para las isapres o las personas aseguradas, sino para todo el sistema de salud, el mundo de prestadores privados, clínicas, centros médicos, porque el riesgo de las isapres puede arrastrar a todo el sistema”, resumió.

Covid-19 hoy

Para Bernucci, el covid-19 nos llevó a una fase “endémica, con pequeños rebrotes”: “Nos mantenemos con una cantidad de contagios basales, en los cuales cada ciertas semanas se producen aumentos sobre este basal, para luego retornar. Estos aumentos basales producen también pequeños aumentos en la mortalidad general, pero con un sistema de salud que evidentemente el covid ya no es el primer problema. Si vemos, hoy podemos tener incluso hasta 15 mil casos diarios y la tasa de ocupación de camas UCI no supera el 20%; las hospitalizaciones en salas generales no críticas es extremadamente baja. Probablemente, nos mantengamos un tiempo así”.

Así las cosas, el peligro está en la coexistencia de este virus con las enfermedades estacionales. A ello se suma una baja en la vacunación: “Estoy totalmente de acuerdo en que las herramientas que utilzamos, sobre todo comunicacionales, en contexto de apertura y el actual, deben ser las mismas. La comuniación de riesgo se torna tremendamente difícil cuando elegiste abrir: ¿cómo vas a comunicar que hay riesgo si está todo abierto? Es un sin sentido y genera un problema en las personas a nivel comunicacional. Hay que mirar nuestra historia de vacunación y ocupar otras herramientas: atención primaria, trabajo como con crónicos. En ese sentido, las autoridades se han quedado dormidas”

“Ha sacado de su prioridad el manejo pandémico. No hay ninguna duda. Uno puede analizar que hay razones: hay otras prioridades y evidentemente para las personas no ha sido muy preponderante. El tema ha vuelto a hablarse a nivel público por lo ocurrido en China, pero en el debate público y entre las autoridades ha disminuido. Si analizamos la vacunación, tampoco ha sido una prioridad. Pero las herramientas para promover la vacunación no son las mismas que las usadas hace uno o dos años. Hay que buscar estrategias novedosas o que ya hemos usado en otros programas de vacunación en el país, porque generar comunicación de riesgo en un contexto de apertura, parece un sinsentido”, cerró.