Ministerio de Transportes retira 4500 vehículos por funcionar como transporte informal

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, informó que este año se han cursado 9.744 infracciones y se han retirado 4.515 vehículos por realizar labores de transportes de manera ilegal.

“Nuestro esfuerzo de fiscalización sigue a paso firme y con el plan ‘Calles Protegidas’ seguimos desplegados en distintos puntos del país para asegurar un transporte confiable y seguro para todas las personas. Este lunes estamos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez para advertirles a las personas los riesgos que tiene utilizar cualquier transporte informal o no autorizado, que no cuenta con seguros ni conductores profesionales. E incluso, en caso de un siniestro, puede no responder al pasajero por los daños y perjuicios”, explicó el ministro Juan Carlos Muñoz.

Desde enero a la fecha, el Programa Nacional de Fiscalización ha efectuado 46.252 controles vinculados al transporte informal, lo que corresponde al monitoreo de cualquier tipo de vehículo, sea automóvil, bus o minibus, que sea sorprendido haciendo transporte remunerado de pasajeros sin contar con la autorización del MTT.

En el caso de la Región Metropolitana, el aeropuerto Arturo Merino Benítez concentra cerca del 18% de los controles dada la alta movilidad que se produce allí. Las multas a quienes sean sorprendidos ejecutando transporte informal de pasajeros pueden llegar a los 800 mil pesos, además del retiro de circulación del vehículo.

Las autoridades hicieron un llamado a que durante las fiestas de fin de año las personas prefieran transportes legales para evitar posibles problemas.