Ministro de Obras Públicas por emergencia en Viña del Mar: “El incendio ha sido contenido”

Poco a poco la situación se comienza a calmar en Viña del Mar, pese a que la emergencia sigue activa. Este viernes por la tarde, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, entregó una clara señal de tranquilidad.

Tras participar del Comité Operativo de Emergencias (COE), el secretario de Estado aseguró que: “el incendio ha sido contenido. ¿Qué significa eso? Que por el momento no se estaría expandiendo, pero no significa que no haya focos de calor aún”, comentó en conversación con 24 Horas.

Agregó que: “tomará al menos el día de mañana (sábado) para que (el incendio) sea apagado, que es lo que estamos haciendo en las proyecciones”, sostuvo el ministro de Obras Públicas.

Sobre las labores que se han realizado, el ministro indicó que: “hay un punto muy importante que demuestra este buen trabajo. En otra ocasión este incendio se puede proyectar que pudo haber pasado a una segunda quebrada, tener muchísimas más viviendas quemadas y un área mucho más amplia, siniestrada”, aseguró.

“Por supuesto que es grave y es triste la cantidad de viviendas siniestradas, pero lo bueno o menos malo es que pudo ser contenido en un tiempo récord, lo que nos alegra a todos, porque finalmente es un logro que tenemos como país, no como un gobierno en particular”, complementó el secretario de Estado.

🔴 EN VIVO | Ministro Jackson e incendio en Viña del Mar: "Estamos hablando, preliminarmente, de entre 270 a 350 viviendas siniestradas, pero estamos esperando el catastro final" https://t.co/KYlbtS7d8g pic.twitter.com/4cqXOnTzaL — Radio ADN (@adnradiochile) December 23, 2022

Tras el recorrido con Presidente Boric, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, informó que “una vez cerrado el foco de incendio” en Viña del Mar, “la idea es poder avanzar en una fase de catastro, para mañana a primera hora tener un reporte de cuantas familias hay damnificadas”.

“Estamos hablando (preliminarmente) de entre 270 a 350 viviendas siniestradas, pero estamos esperando el catastro final”, agregó el secretario de Estado.

Bajo ese escenario, el titular de Desarrollo Social se refirió a los asentamientos irregulares tras el siniestro y afirmó que “la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) se la estamos aplicando a todas las personas”.