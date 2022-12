“Es un milagro”: el emotivo relato de vecina tras encontrar su casa intacta en medio de incendio en Viña del Mar

Eran dos helicópteros los que se distinguían en los cielos de Viña del Mar durante el amanecer de este viernes, uno de ellos con un balde para combatir los incendios de la parte alta de la comuna. El sol permitía ver lo que la incandescencia del suelo en la noche hacía silueta: casas devastadas, las ruinas de una tragedia. Pero allí, en el sector de Agua Santa, específicamente en calle Alejandro Navarrete, en la Población Irene Frei, Carmen Álvarez sintió alivio por ella y pena por sus vecinos.

La Población Irene Frei tiene 30 o 40 años de existencia. Tras años de diálogos, los residentes formaron parte del plano regulador. Muchos adquirieron sus casas gracias a un trabajo con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Carmen huyó del fuego durante la noche del jueves y este viernes llegó a ver lo que allí había quedado:

“Acabo de llegar a mi casa y está intacta, gracias a dios. Ahí está mi casa. Mirábamos y cuando veíamos que llegaba acá atrás y vi que llegaron a carabineros, sacándolas a todas, ya me fui. Pasé la noche abajo, en el paradero 5, en casa de familiares. Yo volví. Vivo sola, al lado vive mi hijo”.

Después resumió: “Mi casa está ahí. Siento que es un milagro, porque como la vi, como estaba cuando me sacaron aquí, pensé que no la iba a ver. No le pasó nada. Nos ayudaron mucho los vecinos, pero nosotros siempre pensamos que no iba a estar la casa. No hemos dormido nada, llegamos recién y fue una emoción muy grande porque mi casa estaba parada, pero también pena, porque muchos vecinos perdieron la suya. Fue horrible. Hay que vivirlo”.

No tiene explicaciones, dice. Después apuntó a una intervención divida: a dios, a su padre “que está arriba, porque le decía: ‘Papito, pon un manto para salvar mi casa’. Porque a uno le cuesta mucho lo que tiene. Entonces le decía a mi marido: ‘Hácete la idea que no tenemos casa’. Fue horrible. No se lo doy a nadie”.

Las llamas comenzaron a eso de las 18:00 del jueves y la velocidad de expansión era más que la de reacción de los que las veían acercarse.

Lo perdimos todo

José Mendoza tiene acento caribeño. Llegó a Chile hace cuatro años, y hace uno que vivía en la Población Irene Frei. Llegaba del trabajo cuando bomberos, militares y policías le dijeron que no podían ingresar a la calle: “El fuego no nos dejaba entrar a la calle. No pudimos llegar. Quedamos sin nada. Se destruyó todo. El perrito estaba adentro de la casa. Todos a salir porque el fuego era muy grande: todo esto estaba tomado de fuego, todo, todo”.

“No nos dejaban entrar ni siquiera desde allá, por el humo y el fuego, porque (el fuego) venía subiendo, llevándose las casas, una a una. La casa está con daños totales, la casa, la bodega. Habíamos hecho esfuerzos para estar cómodos, para tener algunas cositas, y de la noche a la mañana perdimos. Todo. Era una casa de material sólido. Ahí había una bodega grande, atrás había otra casa. Y se destruyó todo. Todo al piso. No sabemos qué haremos. Estuvimos en la noche en el auto, esperando para poder pasar. No sabemos nada, no sabemos qué vamos a hacer. Vivo junto a mi esposa y mi cuñado. El perrito estaba adentro de la casa y no lo pudimos sacar. Es lo que más nos duele”, precisó con un hilo de voz.