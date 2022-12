A casi una semana que se oficializara la renuncia de la ahora ex Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de la región Metropolitana del Ministerio Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, este martes, el titular de la cartera, Giorgio Jackson, desmintió lo dicho por la extrabajadora del Gobierno.

La salida del cargo de la exseremi se dio a conocer el 30 de noviembre pasado, acusando a que su despido se debía “a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias (…) de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle ubicado en la región Metropolitana”.

Dichas acusaciones fueron desmentidas por Patricia Hidalgo, quien además denunció presiones de la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez y la subsecretaria de Desarrollo Social, Francisca Perales, para aprobar proyectos en la región con los cuales ella no habría estado de acuerdo.

Es más, la ahora exseremi anunció una querella contra el ministro Jackson acusándolo de estar dañando “su honra”.

¿Qué dijo el ministro?

Bajo ese contexto, este martes, desde La Moneda, el secretario de Estado desmintió a Patricia Hidalgo y recalcó que su salida del cargo se debió a la pérdida de confianza.

“Cuando de trata de las autoridades regionales, es un rol político, por tanto, las personas que están ahí, están representando al Ministerio, por tanto, cuando se conoce un presunto delito a una menor de 11 años, por su puesto que uno espera que las autoridades políticas le den celeridad”, expresó el titular de Desarrollo Social.

“Por eso es que el día miércoles de la semana pasada nosotros citamos la exseremi para junto con el fiscal del ministerio solicitarle su renuncia por cuestiones de pérdida de confianza”, agregó.

Consultado cuáles fueron las razones para esa pérdida de confianza, el ministro Jackson expuso: “Hay una serie de sucesos, pero lo que la fase culmine por la cual actuamos con la premura, fue por este hecho conocido de la denuncia de violación de una menor”.

Desmintiendo acusaciones

Respecto a las acusaciones de presiones de autoridades del Gobierno para aprobar proyectos, Giorgio Jackson dijo: “Lo único que hay como antecedente, es que tanto la delegada metropolitana, como la subsecretaria, lo que le instruyeron fue participar en lo que es parte de sus funciones, que es asistir a un consejo para evaluar distintos proyectos y emitir su opinión en función de la normativa, en ningún caso se le da una instrucción de como debiese o no votar”.

“Acá no hay ningún tipo de presión indebida, eventualmente si hubiese ocurrido, me imagino que ella estaba en toda la libertad de presentar una queja, pero al menos nosotros no recibimos comunicación al respecto. Yo nunca sostuve una conversación donde haya manifestado que recibió presión de algún proyecto”, agregó el secretario de Estado.

Finalmente, respecto a la acusación constitucional que estudia la bancada de diputados y diputadas del Partido Republicano en su contra, el ministro Jackson afirmó: “Siempre voy a estar disponible para colaborar con la Contraloría, con la Justicia, con el Congreso, por tanto, estoy plenamente disponible para contestar donde sea las preguntas de este caso”.