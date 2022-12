“Está dañando mi honra”: exseremi de Desarrollo Social confirma querella contra ministro Jackson

Este lunes, la exsecretaria regional ministerial (Seremi) metropolitana del Ministerio de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, confirmó que se querellará con el titular de la cartera, Giorgio Jackson.

La salida del cargo de la ahora exfuncionaria de Gobierno se dio a conocer el 30 de noviembre pasado, acusando a que su despido se debía “a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias (…) de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle ubicado en la región Metropolitana”.

La respuesta de Hidalgo

Dichas acusaciones fueron respondidas por Patricia Hidalgo en conversación con 24 Horas. “Nunca tuve conocimiento formal, nunca fui informada por el ministro Jackson ni por la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, esto ocurrió en un hostal que administran ellos como nivel central”, dijo.

“Jamás el ministro Jackson me informó que existía una violación o intento o vulneración de derechos, porque lo que corresponde es que la primera autoridad que se entera, debe hacer la denuncia. De esto pasaron muchos días, no sé cuándo ocurrieron los hechos”, agregó la exseremi.

En ese sentido, la exautoridad metropolitana tras señalar que “quedó perpleja” con el comunicado del ministerio, afirmó que “se me está haciendo una acusación muy grave, esto es falso, me voy a querellar”.

“Esto es una falsedad absoluta, jamás él me informó que ha ocurrido esto, ni hubo un funcionario del ministerio que me dijera de este problema”, añadió.

“Dañando mi honra”

En esa línea, respecto al caso que se le acusa, Hidalgo explicó: “Yo me enteré el 17 de noviembre y les pregunto si hicieron las denuncias, quién las hizo. Le pregunto por correo a la funcionaria del nivel central si se hizo la denuncia y me dice que sí, le digo, qué bueno que se hicieron las denuncias”.

“Si eso es desentenderse luego de saber que estaban hechas las denuncias, hay un error también, nunca nos desentendimos (…) lo que hicieron los funcionarios de la Seremi fue que una vez hecha la denuncia y conocido el caso, apoyaron al nivel Central haciendo seguimiento del caso”, complementó.

Bajo ese escandio, la exseremi de Desarrollo Social aseguró: “Me voy a querellar porque le pedí al ministro Jackson que me pida disculpas públicas, porque está dañando mi honra, para mí es fuerte que se me acuse de algo así. Necesitaba que él se disculpara y, ya que no lo hizo, me voy a querellar”.