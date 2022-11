Odecu realizó evaluación de calidad nutricional de las salchichas: se detectaron diversos incumplimientos al reglamento

Este miércoles, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) dio a conocer una evaluación de calidad nutricional realizada a salchichas, la cual detectó diversos incumplimientos al Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Según datos publicados por la Asociación Nacional de Industriales de Cecinas (ANIC) la producción anual de Salchichas en 2021 superó los 96 millones de kilos, donde se incluyen vienesas y gordas.

En total fueron 11 los productos analizados, de los cuales solo uno cumple con el total de los aspectos evaluados, mientras que, las 10 muestras restantes presentan uno o más no cumplimientos respecto a los requisitos obligatorios de informar en su rotulación.

Resultados de evaluación de salchichas

Según el estudio de la Odecu, las salchichas PF Tradicional, aunque rotulan ser fabricadas con carne de pollo y cerdo, arrojaron un 36% de carne de pavo, la que no está rotulada. En tanto, la marca Montina Tradicional, que rotula ser fabricada con carne de pollo y cerdo, resultó no tener cerdo y contener un 15% de carne de pavo, tampoco rotulada.

Otro caso es la Salchicha Sureña Líder, que declara estar fabricada con carne de pollo y cerdo, pero que se encontró un 5% de carne de vacuno no declarada en el rotulado. También se encontraron irregularidades en la marca Receta del Abuelo, Salchicha Sureña, que aunque declara estar fabricada principalmente de vacuno y posteriormente cerdo, el análisis de ADN arrojó que es un 85% cerdo, 11% vacuno y 4% pavo, este último no declarado. Finalmente, las Salchichas Premium de la Receta del Abuelo, que declaran ser fabricadas principalmente con carne de cerdo, y después vacuno, resultó ser 86% de cerdo, 12% de pavo no declarado y solo 2% de vacuno.

En otros resultados, la marca Receta del Abuelo, en su versión Salchicha Sureña no cumple con la cantidad de grasa total rotulada (señala tener 15,9 g/100g y se encontraron 27 g/100g).

En tanto, para la cantidad de sodio, 6 marcas no cumplen con lo rotulado: PF Salchicha Tradicional, La Preferida (Salchicha Sureña), Líder (Salchicha Sureña), Receta del Abuelo(Salchicha Sureña), PF (Salchicha Sureña) y Receta del Abuelo (Salchicha Premium), todas registrando mayor cantidad de sodio.

Con estos resultados, la ODECU planteó que las salchichas no pueden considerarse una buena fuente de proteínas, dada su alta cantidad de grasa, en comparación con la proteína del huevo por ejemplo.