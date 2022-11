Lagos Weber aclara que “asesor fantasma” que cargó combustible es un bombero del servicentro

Un reportaje de Ciper mostró el mal uso de las tarjetas de combustible que tienen como beneficio los parlamentarios, la que les permiten cargar sus vehículos oficiales con vinculación a un RUT, una patente y una clave, la que no puede ser utilizada por terceros no inscritos.

El reportaje mostró que familiares y amigos de algunos parlamentarios aparecen realizando cargas fuerza de norma. En el caso del senador Ricardo Lagos Weber, la revisión concluyó que el día 28 de junio de 2019 una persona con un RUT sin identificar ejecutó una carga por $34.008 en un servicentro Shell de la Ruta 68, cercano a la laguna Caren.

El senador PPD pedió una investigación interna al respecto, para identificar al “asesor fantasma” que empleó su tarjeta. Horas más tardes, Lagos Weber señaló que “puedo hablar por mi caso particular, en junio de 2019 hubo una carga de combustible por una persona que no conozco, se le señaló eso a Ciper”.

“Hoy puedo confirmar con toda tranquilidad que esa persona trabaja como bombero en un servicentro de la Shell de la Ruta 68”, dijo el parlamentario por la región de Valparaíso, dando a entender que lo ocurrido es que el trabajador del servicentro empleó su RUT para registrar la compra.

Finalmente, argumentó que “si hay que hacer revisión del procedimiento, qué fue lo que ocurrió, no es de mi resorte, la cuestión es que yo no he hecho nada indebido en esto, y lo importante ahora es tal vez que Ciper pueda ahora aclararlo”, dijo Lagos, dando por cerrado el asunto.