Álvaro Bellolio emplaza al Gobierno por la situación migratoria en Chile: “¿Cuál es la propuesta para hacer mayor control fronterizo? Yo no la conozco”

En conversación con ADN, Álvaro Bellolio, quien fue director del Servicio Nacional de Migraciones durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se refirió al ingreso de extranjeros al país, bajo el alero de su dirección del Observatorio de la Migración Responsable.

“Analizando los datos desde 2016, el último trimestre del año, siempre es el trimestre con mayor flujo migratorio. Son varias razones, los trabajos de temporada, que es algo muy fuerte, especialmente con flujo desde Bolivia. También, el clima, la expectativa de las fiestas, y tratar de empezar el nuevo año, o el tratar de buscar un mejor camino, una mejor oportunidad” comenzó diciendo el ingeniero civil industrial.

Asimismo, Bellolio se refirió a lo expuesto por el senador José Miguel Insulza en cuanto a una posible “ola migratoria” en verano, y añadió que “cuando el senador Insulza, dice que efectivamente llevamos 40-50, pero puede llegar a 60-70, tiene razón, esa es mas o menos la expectativa. Acá hay que ver varias cosas. Uno, qué pasó con la visa de trabajadores de temporada, eso e gran parte ayudaba a disminuir la irregularidad, en especialmente trabajadores peruanos y bolivianos, y tenía harto efecto en la lógica de generar acceso al mercado laboral, pero, con mayor regularidad, con mayor igualdad de condiciones con los chilenos”.

A partir de la interrogante sobre un posible cambio de la situación de la crisis migratoria tras el cambio de mandato, Bellolio explicó que “yo creo que acá hay que irse a las causas, más allá de los números. No estamos en las condiciones de los flujos, principalmente 2017, 2018” agregando que en dichos años existía un ingreso de alrededor de 300 mil personas al año, mientras que ahora “los flujos migratorios son bastante menores”.

“Sin embargo, generan mucha vulnerabilidad. Sí han afectado a una cantidad de extranjeros que están en recintos penitenciarios. Pero acá el principal punto son la razones por las que ingresan clandestinamente. Nosotros hicimos una encuesta, encuestamos a cientos de extranjeros que han ingresado clandestinamente a Chile en los últimos 12 meses, y nos dicen que es principalmente por dos razones: la primera, la facilidad de acceder a trabajos o remuneraciones en Chile aún estando irregular o sin permiso, y ahí específicamente lo que hemos visto con las aplicaciones de reparto” continuó agregando el exdirector de Migraciones, haciendo hincapié en que a partir de un registro propuesto por el Banco Mundial, se constató que 125 mil ciudadanos venezolanos se desempeñan en aplicaciones de reparto y que si bien existen algunas alcaldías que están fiscalizando arduamente este funcionamiento, no existe una propuesta nacional para combatir con estas irregularidades” continuó agregando Álvaro Bellolio.

“Y lo segundo, tiene que ver, y eso sí hay una visión más ideológica, sobre las expectativas de que los van a regularizar igual. Cuando el presidente dice, o se regularizan o se van, les abre esta posibilidad, esta venta de que les van a dar visa, y lo mismo ha dicho el director de Migraciones” explicó.

A partir de su análisis, el político chileno aclaró que lo anterior “es una postura legítima, pero si tú dices ‘oye, yo le voy a dar Visa a quien entre a la mala, significa que, está la expectativa de que le van a dar Visa“.

Insistiendo con la comparativa entre las medidas gubernamentales para combatir la crisis migratoria entre el mandato de Sebastián Piñera y el actual, Álvaro Bellolio mencionó que “si entramos en ese detalle, yo creo que uno, se terminó con el turismo laboral. Los flujos de 300 mil personas año que entraban con turismo laboral no habían, y de las 5.600 expulsiones que se hicieron en 26 vuelos, hoy en día hay 10 expulsiones administrativas. Entonces, hubo una obsesión brutal, que estuvo en contra de regularizar el control fronterizo y en contra la expulsiones. Entonces se controló lo que tenía que ver con la lógica de turismo irregular o de turismo laboral y el paso siguiente era el control fronterizo, por ejemplo, se creó una medida específica que era la reconducción, la cual se implementó en febrero, y la segunda medida que saca esta administración es evitar devolver extranjeros que ingresan a la mala por Bolivia, si no son bolivianos”.

“¿Cuál es la propuesta para hacer mayor control fronterizo? Yo no la conozco. Lo único que ha dicho el Interior, es que van a hacer registro biométrico, se van a tomar las huellas a las personas e iniciar un proceso de regularización” siguió enfatizando en cuanto a las medidas adoptadas en este periodo.

“Este año han entrado más de 30 mil ciudadanos venezolanos de forma clandestina a Chile, y han expulsado a uno. Uno no está diciendo que los devuelvan a todos, pero una 5% un 10%, no uno de 30 mil. Y lo segundo tiene que ir acompañado con más medidas. Si al final la expulsión es cuando ya no se hizo la pega antes, y no se hizo la pega en evitar que entre” sentenció Álvaro Bellolio.