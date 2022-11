Portonazo en Puente Alto: testigos aseguran que ladrones dispararon tras concretar el ilícito

Un nuevo portonazo se registró durante la noche del martes en la comuna de Puente Alto, al suroriente de la capital.

La víctima, una mujer, llegaba a la casa de su hermana en el condominio Los Ciruelos, en calle Pedro Núñez Fernández, a eso de las 22:00, cuando fue abordada por los asaltantes. Así lo relató:

“Estaba con los seguros arriba, así que abrí y en eso, empecé a sentir que lo estaban golpeando (el auto) por los lados. Era más de una persona. Cuando logré abrir la puerta, llega esta persona, un chico de 19 años, no creo que más, y me empieza a gritar que le entregara todo. Tomé el celular, iba a bajarme y se lo tiré”.

“Salí y como el auto no estaba detenido, avanzó, chocó un auto, él se logró subir y mi cuñado me dijo que otras personas habían escuchado un disparo, yo no me di cuenta porque corrí y no sé en qué minuto dispararon”, añadió luego.

Sobre los autores del ilícito, se desconoce identidad y paradero, así también sobre el automóvil mismo.