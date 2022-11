Presidente de la CNTC y paro de camioneros: “El ministro (Marcel) ha tomado responsabilidad respecto del grave problema”

Este lunes se dio inicio a un paro indefinido de camioneros que afecta a varias zonas del país, mismo día que el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, se reunió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para abordar el alza de combustibles.

Previo al diálogo con el secretario de Estado, el titular de la CNTC conversó con ADN y aclaró: “En esta oportunidad nosotros no estamos movilizados, pero las demandas de los colegas que están movilizados la hacemos nuestra”.

“Nosotros no somos nadie para llamar a deponer la justa movilización de los colegas. Este es un problema que tiene que resolver el Gobierno. Tiene que resolverlo hoy día de forma urgente”, indicó Sergio Pérez.

Cabe señalar que los camioneros llevaron a cabo esta movilización, exigiendo mayor seguridad en las rutas, además de un seguro complementario para la carga, y una rebaja en el precio de los combustibles.

“La movilización la hacemos propia”

En esa línea, tras la reunión con el ministro Marcel, el presidente de la CNC señaló: “La movilización de los colegas dirigidos por Cristián Sandoval la hacemos propia. Ellos están reclamando por el alza del petróleo semanal y la seguirá y eso es lo que nosotros también estamos reclamando”.

“Estamos tratando que el Gobierno cumpla definitivamente lo que le planteamos en julio (…) pero hoy felizmente creemos que el ministro ha tomado responsabilidad respecto del grave problema”, agregó.

Respecto a si la CNTC se unirá a este paro de camioneros, Pérez dijo: “Nosotros somos confederaciones colegiadas y para hacer una movilización debemos hacer un consultivo nacional y luego se forma un comité de crisis, por tanto, en este minuto tenemos que esperar el resultado del acuerdo para llamar a un consultivo nacional si corresponde”.

En ese sentido, Pérez adelantó que parte del acuerdo con el Gobierno —que aún debe aprobarse por la CNTC— incluye “una variabilidad en el Mecanismo de Estabilización del Precio de los combustibles (Mepco) no semanal, sino que con mayores plazos. Vamos a tratar de que haya estabilización del valor del litro de petróleo”.

En tanto, Carlos Galaz, vocero de los camioneros paralizados de Paine, aseguró en CNN Chile que no se sienten “reflejados por Sergio Pérez”.

“Ni lo conozco y eso que nosotros somos transportistas a nivel nacional. Nunca nos hemos sentido reflejados por él, nadie lo conoce, yo no lo conozco, no sé quién es. Yo lo he visto en la tele”, aseguró.

Finalmente, Sergio Pérez apuntó que este lunes continuarán con las conversaciones junto al Gobierno a fin de concretar el acuerdo dialogado con el ministro Marcel en horas de la mañana de esta jornada.