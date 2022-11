El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, se refirió la mañana de este lunes en ADN Hoy al paro de camioneros que afecta a varias zonas del país, aclarando que si bien su organización no participa de la movilización, sí adhiere a las demandas por el alza de los combustibles y la seguridad de las rutas.

“Nosotros no somos nadie para llamar a deponer la justa movilización de los colegas, este es un problema que tiene que resolver el gobierno, esto tiene que resolverlo hoy día de forma urgente el gobierno“, dijo Sergio Pérez agregando que durante la mañana participará en reuniones con el ministro de Hacienda Mario Marcel, y luego con la CPC y la Sofofa.

“En esta oportunidad nosotros no estamos movilizados, pero las demandas de los colegas que están movilizados la hacemos nuestra (…) El problema número uno de Chile es el tema de la seguridad, de la delincuencia, y el número dos el de los combustibles. Nosotros hace más de 90 días le advertimos al ministro Marcel que su no resolvía la gravedad del alza de los combustibles esto iba a terminar en una movilización y se está cumpliendo la profecía“, apuntó.

En tanto, al ser consultado sobre la coincidencia entre la movilización y la reunión con el gobierno que sostendrán este lunes, Sergio Pérez indicó que la cita estaba planeada hace días y que el paro de camioneros es una iniciativa “de los colegas del norte”.

“Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas y obviamente que esto nosotros fuimos invitados hace 10 días o mas para esta reunión y que los colegas autónomos del norte se hayan movilizado es un tema absolutamente coincidente, no levantemos sospechas donde no las hay (…) la ciudadanía en general no sabe los detalles, pedimos disculpas en nombre de los colegas que se están movilizando, pero aquí la solución la tiene el gobierno, esto lo venimos advirtiendo en varios gobiernos“, puntualizó.