Evelyn Matthei critica al Gobierno por seguridad: “Yo no veo por ninguna parte un plan coherente”

Las últimas encuestas han coincidido en que el tema que más preocupa a la ciudadanía y donde se debe poner el foco es en seguridad y el combate al crimen organizado.

Por ello, desde el Gobierno han enfatizado y reiterado que estas son sus principales preocupaciones, tal como lo declaró el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.”Mientras existan víctimas violentas de robo de vehículos, como gobierno no vamos a descansar“, señaló.

Sobre esto se refirió la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien en conversación con ADN Hoy puso en duda el trabajo del Ejecutivo. “Yo no veo por ninguna parte un plan coherente, una visión, de cómo enfrentar la violencia. No existe. Veo muchos anuncios, un cambio de tono del Gobierno, pero no hay nada”, indicó.

Asimismo, criticó el Presupuesto destinado a seguridad. “Las cifras que ha mostrado el Gobierno en el Presupuesto es lamentable. El aumento a Carabineros es de 2%, el de la PDI es de 0,7%, y a la Fiscalía un 0,3%. Entonces, uno dice, cómo va acompañado el discurso con las cifras, y lo que también se ve es que no se le pone urgencia a cosas importantes“, afirmó.

“Yo siento que el Gobierno es mucho ruido y pocas nueces. Y en eso, creo que los camioneros están poniendo un tema sobre la mesa. Ahora, no sé si el paro es la forma”, agregó, abordando también la paralización de camioneros.

“Descontrol de la delincuencia desde 2019”

Por otro lado, la alcaldesa de Providencia manifestó que “lo que vivimos hoy, ese descontrol de la delincuencia, es, en parte, porque en 2019 cada uno entendió que podía hacer lo que se le dé la gana”.

Por ello, emplazó a autoridades y partidos de Gobierno o cercanos a que “digan claramente que si algún día vuelve a ser oposición, no volverán a usar la violencia, como en el 2019, como método de acción política”.

“Hoy día vemos que los narcotraficantes en las poblaciones están con subametralladoras. Esto ya no es el gallo con un arma hechiza. Todo el mundo sabe que cuando el gobierno pierde el monopolio de la fuerza, volver a imponerla es duro, porque hay gente que está muy armada”, prosiguió.

Derechos Humanos

En otra arista, la alcaldesa sostuvo que “muchas veces, el tema de violación a los Derechos humanos se ha usado como una forma de arma política“.

“Yo inicié en 2017 una campaña contra el comercio ambulante en Providencia. El hoy día ministro, Giorgio Jackson, me escribió indignado de cómo nosotros estábamos haciendo eso. A mí me pusieron una querella por violación a los Derechos Humanos“, explicó.

Además, abordó los trabajos que se realizan en Plaza Baquedano, aseverando que “tengo fe que esto se mantendrá cuando se entregue. Sería absurdo pedir resguardo policial cuando tenemos una disminución de Carabineros”.

Finalmente, y respecto al proceso constitucional, Evelyn Matthei expresó que “veo a Chile Vamos jugados por un acuerdo constitucional. Pero no se puede llegar a un acuerdo con una Convención como la que hubo, porque tendremos los mismos resultados”.