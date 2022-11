Violento asalto a adulto mayor en Puerto Montt termina con persecución policial y choque: hay siete lesionados

Un robo a un adulto mayor terminó en una persecución policial y el choque de un vehículo contra un bus urbano en la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

La situación comenzó con la venta de un auto: el adulto mayor, oferente del vehículo, se juntó con sus asaltantes, quienes al momento del encuentro, aún figuraban como potenciales compradores. Luego del encuentro, los antisociales se hicieron con el automóvil, no sin antes dispararle en una de sus piernas.

Junto con el móvil sustraído, los ladrones también se llevaron el propio. Ambos, en dirección al sector de Pelluco. Y fue entonces, a las afueras del Mall Paseo Costanera, que una de las camionetas chocó contra un bus del recorrido urbano de Puerto Montt.

“Ellos venían arrancando por la pista contraria y se cruzaron aquí. No alcancé a arrancar, por la luz en rojo. No pude hacer nada, venían embalados. Me preocupé de mis pasajeros”, dijo a ADN el conductor, Héctor Velásquez.

En tanto, el subprefecto de Carabineros de la provincia de Llanquihue, teniente coronel Boris Alegría, detalló: “Estos vehículos comenzaron de inmediato una fuga. En ese proceso de fuga hay incluso un homicidio frustrado en contra de un motorista de Carabineros. Le tiraron el vehículo encima. Huyeron del lugar. Posteriormente, frente al mall, en la camioneta que fue sustraída chocaron contra una micro, resultando lesionados el conductor y el acompañante. Y hay un segundo vehículo que se desplazaba prestando cobertura a los asaltantes, que también fue interceptado por carabineros”.

El procedimiento dejó a siete civiles y carabineros lesionados, los cuales fueron derivados al Hospital Regional de Puerto Mont, incluido el dueño de la camioneta robada, por herida por impacto de bala.

Los tres detenidos serán formalizados ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt dentro de las próximas horas.