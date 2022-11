Usuarios de Banco Santander reportan duplicación en cobros de compras: descontaron dinero de cuentas personales

Cientos de usuarios del Banco Santander han reclamado mediante redes sociales una problemática que habría quedado al descubierto este viernes.

Esto porque, según acusan, se les duplicó el cobro por alguna compra realizada en la última semana, descontando el dinero “adeudado” de sus cuentas personales.

A continuación adjuntamos algunas de las quejas manifestadas en redes sociales:

#BancoSantader duplica los pagos realizados con red compra de toda lasemana con fecha de hoy. Solución 6 días hábiles para reintegrar fondos! inaceptable!! Quiero mi dinero, no es mi problema que los comercios asociados no cumplan con los pagos al banco @bancosantander

Acabo de llamar a @bancosantander debido a que efectivamente tengo un cobro duplicado, el ejecutivo me dice que no es necesario dejar reclamo y que las compras duplicadas se abonarán en 4 días. No es necesario dejar reclamo?? Me están ? https://t.co/ZWJw0FBVbf

— Patipelao Monsalve (@Marco_Monsalve) November 18, 2022