Alcaldesa de Ñuñoa pide “un gobierno más presente” por megaproyecto inmobiliario en Plaza Egaña

El lunes pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió parcialmente la reclamación presentada por la inmobiliaria Fundamenta a fines de mayo pasado, para continuar con la construcción del megaproyecto inmobiliario en Plaza Egaña, comuna de Ñuñoa, región Metropolitana. La directora del SEA, Valentina Durán, argumentó en su resolución: “En atención a los antecedentes presentados durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, esta Dirección Ejecutiva estima que se presentan los antecedentes suficientes para concluir que el proyecto no afectará significativamente los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos urbanos”.

En total, serán cuatro edificios para viviendas y oficinas, con una inversión de US$300 millones. No obstante lo anterior, desde Fundamenta aseguraron que esperarán la resolución de la Corte Suprema para reiniciar las obras. La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, señaló este miércoles en ADN Hoy que confía “en que aún hay espacio para que se puedan hacer modificaciones de importancia, que convivan con el impacto del proyecto y espero que el Gobierno pueda tener un rol mucho más proactivo del que haya tenido hoy, porque nos interesa que haya inversión, sí o sí, pero nos interesa que esa inversión sea compatible con el desarrollo de los barrios y para eso necesitamos un Gobierno más presente”.

En su opinión, el Gobierno no ha estado presente.

Pero antes de llegar a esa conclusión, la edil repasó la historia de la construcción en Plaza Egaña: “Estas obras partieron sin todos los permisos entregados. Eso es importante, porque finalmente lo que se hace es que, sin el permiso, y que luego se rechaza la calificación de resolución ambiental en abril y dicen: ‘Oye, pero yo ya partí las obras’. Y sí, partió las obras bajo su propio riesgo y bajo la advertencia específica del tribunal ambiental que dijo que partiera, pero bajo su propio riesgo”.

Así, lo que se ha señalado de quitar los permisos “de la noche a la mañana, no es así”: “Es importante que lo sepamos y habla mucho de la institucionalidad vigente que tiene muchos flancos y hoy nos tienen, a la comuna de Ñuñoa, en específico en este proyecto, la verdad, muy insatisfechos, porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no se ha logrado incorporar, tanto en las mitigaciones o en las modificaciones del proyecto, cuestiones tan relevantes que tienen que ver con los efectos de la hiperdesinficación”.

Serán alrededor de 7 mil nuevos residentes de Ñuñoa, y estos vecinos “van a llegar en la misma cantidad de parques y plazas que existen hoy, con los mismos servicios públicos, en un contexto de poca si no nula planificación de parte de gobierno local. Me refiero a lo que pasó durante muchos años y que hoy debemos enfrentar”.

“A partir de los grandes impactos que esto tiene, se ha rechazado la participación de la ciudadanía, se lograron levantar observaciones muy a contrapelo del SEA, y durante muchísimo tiempo se intentó conversar con el proponente del proyecto, pero finalmente lo que terminó primando fue el cálculo de cómo hago el negocio más rentable en este espacio. Entonces hoy tenemos este megaproyecto que significa una proyección de sombra importante en el sector, porque esto es una mole que se va a erigir en el límite de la comuna, que va a proyectar sombra, que va a dejar espacios sin luz, con 1.5 horas de luz al día”, añadió Ríos.

Y sobre esto último, hizo hincapié en lo vivido durante la pandemia y la importancia que el sol adquirió. “Esto no tiene que ver con que no se pueda construir en altura, sino que debemos ser capaces de poner alguna normativa con alguna exigencia mínima. Y en eso, el SEA, hoy, en criterio nuestro, retrocede en las exigencias, porque lo que nos dice es que, al tener un permiso de edificación, no hay afectación. Pero es una cosa que no tiene nada que ver con los impactos ambientales y creo que es un error. No estamos hablando que no se construya”, espetó.