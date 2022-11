Con 13 grados como temperatura mínima inició este martes 15 de noviembre en Santiago, jornada que dejará altas temperaturas en la capital.

Según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, se espera un día caluroso, con una máxima de 32 grados.

Ola de calor en Santiago

La propia Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por evento de altas temperaturas en cinco regiones del país para este martes, entre ellas la Región Metropolitana.

No obstante, las altas temperaturas no solo se registrarán este martes, sino que se extenderán durante toda la semana, donde las máximas prácticamente no bajarán de los 30 grados. Este miércoles 16 de noviembre, la mínima será de 10°C y la máxima de 30°C, con cielos despejados.

Mientras que para el jueves 17 de noviembre, la mínima será de 10°, y la máxima llegará a los 29°. Para este viernes 18 de noviembre, la temperatura mínima irá desde los 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados, con cielos despejados.

Pronóstico del tiempo en regiones

Gran parte del país tendrá un día con cielos cubiertos que irán variando a despejado, mientras que desde Puerto Montt al sur habrá lluvias.

Revisa el pronóstico del tiempo para este martes 15 de noviembre en Chile acá: