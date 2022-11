Senador Flores alerta sobre “insuficiente y preocupante Presupuesto 2023 para Ministerio Público”

Con preocupación, el senador Iván Flores, intervino hoy en la votación de la partida del Ministerio Público -en Comisión Mixta- alertando sobre “el insuficiente aumento de recursos para el ente autónomo. “Un 0,3 por ciento no es lo que el Ministerio Público necesita para poder asumir las enormes tareas y desafío que tiene en la persecución de los delitos que siguen aumentando”.

Flores insistió en la urgencia de que este órgano cuente con más fiscales y funcionarios, explicando que “este es un punto crítico y que debe ser visibilizado, el ministerio está sobrepasado. Los imputados desconocidos han subido de 30 a 70 por ciento; la tasa de homicidios, de 3 a 6 por cien mil habitantes. Las causas por fiscal en el 2000 eran 800 y ahora tenemos más de 1.800. Hace falta un mínimo de mil funcionarios, entre fiscales y otros profesionales.”

“O aumentamos el presupuesto o el nuevo fiscal tendrá hacer lo que no hizo el ex fiscal Abbot, porque no se ha hecho uso de la atribución para iniciar una modificación de planta. Esto no se resuelve con una Mesa de Trabajo, es urgente y hay que ser explícitos en la solución. La ciudadanía ya no da para más. En los ríos, los delitos violentos este año aumentaron de 1.300 a 2.400″, finalizó el senador.

Discusión de la Ley de Presupuesto

Entre el 14 y el 16 de noviembre los informes irán a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y, entre el 22 y 24 de noviembre, en la Sala del Senado.

Finalmente, entre el 28 y 29 de noviembre está previsto el tercer trámite y una eventual comisión mixta para el despacho del proyecto.