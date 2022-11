Alcalde de Lonquimay y visita de Boric: “Espero que sea una reunión con altura, donde realmente se pueda iniciar un proceso”

El grueso de los anuncios del Presidente Gabriel Boric del día jueves, tras encabezar la reunión de gabinete regional en La Araucanía, se concentraron en seguridad. Hubo encuentros con alcaldes de la zona, además de otras autoridades. En algunas de ellas participó Nibaldo Alegría, alcalde de Lonquimay, quien este viernes, en conversación con ADN Hoy, reveló que fue en su comuna donde pasó la noche el Mandatario.

Tras valorar y agradecer el viaje de Boric a la región, destacó que “hace muchos años que no venía un Presidente. Esperamos que sea (una gira) muy productiva, tanto en temas macros, como el conflicto y la relación del Estado con las comunidades mapuche”.

En relación a las conversaciones con el Presidente, “hubo dos puntos centrales“, dijo Alegría: “La seguridad, que fue darle prioridad a la seguridad en la provincia de Malleco, que es donde está centrado el conflicto, porque eso va a permitir poder tener desarrollo, empleo, especialmente en nuestra zona, en el área turística. Eso es lo central: garantizarle seguridad a las familias, que puedan vivir en paz. Lo segundo es la deuda histórica del Estado en La Araucanía, particularmente en la provincia de Malleco, que es la provincia más pobre de Chile. Hay un trabajo que hemos estado realizando las 11 municipalidades de la provincia de Malleco para generar un plan de trabajo y que se debería implementar a raíz del presupuesto de 2023″.

Y si bien particularmente en la comuna que dirige no existe conflicto con las comunidades, “claramente hay momentos en que no reaccionamos a temas de inversión en áreas tan básicas como agua potable, caminos, conectividad, acceso a la salud, a la educación. Si no se hace pronto, es una bomba de tiempo”.

Este viernes, el mandatario se juntará con víctimas de la violencia rural y comunidades mapuches. Con estos últimos se pronostica una conversación política sobre la relación entre el Estado y los pueblos originarios. “Espero que sea una reunión con altura, donde realmente se pueda iniciar un proceso, a mi juicio histórico, que vaya en la línea de lo que todos queremos, que es resolver lo que pasa en la Araucanía, que es una situación caótica. Si los índices son negativos hoy, con esta situación vamos a seguir peor. Creo que es una oportunidad: estoy esperanzado, optimista, que el resultado sea el mejor posible”, proyectó Alegría.