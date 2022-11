Este viernes, el diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto presentó una petición de oficio a la Superintendencia de Pensiones contra la AFP Cuprum y todas las aseguradoras que utilicen sus canales formales de información para “desacreditar propuestas gubernamentales o legislativas”.

Esta determinación surge a partir de la decisión que tomó este jueves la aseguradora Cuprum donde, mediante un correo electrónico enviado a todos sus clientes, criticó la Reforma Previsional que fue recientemente anunciada por el Gobierno.

En dicho correo, firmado por su gerente general, Martín Mujica, sostienen que “contrario a lo que mayoritariamente han expresado los ciudadanos y nuestros afiliados, el gobierno propone que el 6% de cotización adicional vaya a un fondo colectivo y no a las cuentas individuales de los trabajadores”.

“Con esto, la mayoría de los cotizantes no solo recibirán una pensión más baja que si esa cotización adicional se destinara a su cuenta individual, sino que además no tendrán propiedad sobre esos fondos ni sobre la rentabilidad que genere esa contribución, y como consecuencia, no tendrán la posibilidad de heredar lo que hayan acumulado a lo largo de su vida en lo que respecta a la cotización adicional”, consignó Cuprum.

Solicitud de oficio

Ante esto, el diputado Soto presentó una solicitud de oficio tras determinar que el texto enviado por la aseguradora “no tiene un carácter informativo, sino un contenido meramente publicitario, en defensa de los intereses privados de los dueños de la empresa en cuestión”.

El documento presentado señala que este tipo de acciones se suman a otros “incumplimientos que han sido reiterados por parte de diversas administradoras durante los últimos años” que buscan desacreditar los proyectos “mediante ‘campañas del terror’ que tergiversan la verdad o la presentan de manera engañosa”.

“Esto no pueden hacerlo utilizando indebidamente los canales formales de comunicación de las administradoras, ni estas a su vez disponer los datos personales de sus usuarios para maniobras comunicacionales que excedan el giro exclusivo que las rige”, cuestionan

Por último, en la petición de oficio el diputado Soto solicita que “se realice una revisión del contenido y tenor de los correos electrónicos enviados por la empresa Cuprum a sus usuarios y, de darse el caso, las comunicaciones similares de otras AFP’s que puedan incurrir en esta u otras prácticas similares, tras el citado anuncio de la reforma legal, aplicando de verificarse infracciones a la normativa vigente los procedimientos y el máximo de las sanciones que correspondan a tales infracciones”, estimó.