Este viernes se realizará el primero de los dos conciertos que Benito Martínez, “Bad Bunny”, realizará en Chile. Como antecedente está el que hizo en el mismo lugar hace algunas semanas atrás a modo de despedida Ramón Ayala, “Daddy Yankee”. En el caso del último, la situación en el Estadio Nacional fue de menos a más: una primera jornada caótica y una tercera, la última, sin mayores inconvenientes. La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, conversó sobre los preparativos en ADN Hoy, y de entrada dijo:

“El nivel de preparación es equivalente al último día de Daddy Yankee, que fue el día que hubo mayor despliegue policial y donde se reforzaron las medidas de cierres perimetrales. Ese día no hubo mayores inconvenientes: no estuvo libre de algunas situaciones puntuales, pero en definitiva, se pudo tener un evento que se desarrollo con normalidad”.

Pese a lo anterior, hubo efectos, sobre todo para los vecinos de los alrededores: la basura, los asistentes que circulaban hasta altas horas de la noche. “Hemos llegado a acuerdos con la productora: se harán cargo del aseo en torno al estadio, van a disponer de baños químicos afuera, que fue un problema real que afectó a la comunidad. Desde la municipalidad, seguiremos nuestro rol, que es coayudar a Carabineros en nuestras competencias y revisando que los compromisos de la productora”.

Para los vecinos de la zona que se movilizan en auto, se elaboró una tarjeta de residente que se estuvo repartiendo durante las últimas semanas: “Esperamos que sea un aporte para la fluidez del tránsito y que los vecinos vean un poco menos interrumpida su vida normal”.

Otro de los problemas fue la gente que se queda post concierto. “Nosotros solicitamos que Carabineros puedan hacer rondas distintas, no en el perímetro: que puedan quedarse resguardando la normalidad de las conductas en torno al estadio. Hay un tema que puede ser más complejo porque este artista en particular es básicamente un artista de fiesta, de celebración y pueda ser probable que la gente pueda continuar con ese espíritu. Es algo que no queremos que suceda”.

Reunión alcaldes con Gobierno

Durante el jueves, la alcaldesa, junto a algunos de sus pares (los alcaldes y alcaldesas de Independencia, Maipú, Puente Alto, Providencia, Vitacura y Las Condes) llegaron hasta La Moneda para presentar siete propuestas en materia de seguridad.

Tras el encuentro, destacó tres puntos que el Ejecutivo recogió: primero, que “desde las alcaldías hay un grupo en el que estamos viendo más o menos cosas similares, independiente de los colores políticos”; segundo, que las medidas presentadas “no requieren cambios legislativos, como por ejemplo, la burocracia para la adquisición de vehículos“; y en tercer lugar, “las capacitaciones para funcionarios de seguridad municipal”.

“El subsecretario nos compartió varias cosas en las que están trabajando. Hay varias cosas en las que avanzar y que en 2023 podamos ver resultados concretos”, resumió Ríos.